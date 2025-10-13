Ancelotti e il sogno Mondiale con il Brasile: nessun allenatore straniero ci è mai riuscito

Ancelotti: "Voglio vincere il Mondiale. Neymar? Se in forma può far parte della nazionale"

Il Brasile si trova a Tokyo per sfidare in amichevole il Giappone, dopo aver battuto per 5-0 la Corea del Sud. Nella conferenza stampa della vigilia Ancelotti ha parlato delle sue ambizioni: "Il mio obiettivo è dare il massimo per la nazionale brasiliana, cercare di farli giocare al meglio e vincere i mondiali". D'altronde, l'allenatore ha grande fiducia nella propria squadra: "Ha le qualità per giocare un bel calcio, ma bisogna pensare a cosa si intende per bel calcio. Hanno qualità individuali, ma questa si combina con il lavoro di squadra e il movimento senza palla, e questo è molto importante". Quindi, Ancelotti ha parlato della possibile presenza di Neymar in squadra: "Se è in buone condizioni, ovviamente può far parte della nazionale. Se è in forma può giocare in qualsiasi squadra del mondo".