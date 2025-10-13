Ancelotti e il sogno Mondiale con il Brasile: nessun allenatore straniero ci è mai riuscito

Il Brasile non può non essere tra le protagoniste al Mondiale. La selezione verdeoro, guidata adesso da Carlo Ancelotti, ha strappato il pass per l'edizione del 2026. L'ex tecnico del Real ha davanti a sé un primato: portare una nazionale alla vittoria del Mondiale con un allenatore straniero, evento mai verificatosi prima. "C'è sempre una prima volta" ha dichiarato Ancelotti.
Ancelotti: "Voglio vincere il Mondiale. Neymar? Se in forma può far parte della nazionale"
Il Brasile si trova a Tokyo per sfidare in amichevole il Giappone, dopo aver battuto per 5-0 la Corea del Sud. Nella conferenza stampa della vigilia Ancelotti ha parlato delle sue ambizioni: "Il mio obiettivo è dare il massimo per la nazionale brasiliana, cercare di farli giocare al meglio e vincere i mondiali". D'altronde, l'allenatore ha grande fiducia nella propria squadra: "Ha le qualità per giocare un bel calcio, ma bisogna pensare a cosa si intende per bel calcio. Hanno qualità individuali, ma questa si combina con il lavoro di squadra e il movimento senza palla, e questo è molto importante". Quindi, Ancelotti ha parlato della possibile presenza di Neymar in squadra: "Se è in buone condizioni, ovviamente può far parte della nazionale. Se è in forma può giocare in qualsiasi squadra del mondo".