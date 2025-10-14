Storico Capo Verde, va ai Mondiali! La festa al fischio finale è incontenibile

PRAIA (CAPO VERDE) - Il sogno di Capo Verde diventa realtà: il piccolo arcipelago africano, al largo delle coste del Senegal, si qualifica per la prima volta nella sua storia alla fase finale del Mondiale. Ex colonia portoghese, indipendente dal 1975, Capo Verde conta 525mila abitanti (solo l'Islanda, che ha partecipato alla Coppa del Mondo del 2018 in Russia, è l'unico paese ad essersi qualificato per la fase finale del torneo iridato con una popolazione più piccola, ndr) e occupa la 70esima posizione nel ranking Fifa. Numeri che certificano un'impresa clamorosa e per certi versi irripetibile.
Capo Verde ai Mondiali, che festa a Praia: balli e fuochi d'artificio fino a tarda notte!
Dopo il 3-0 a eSwatini e il primato nel girone D delle qualificazioni africane, davanti al più quotato Camerun, festa grande all''Estadio Nacional' di Praia, la capitale, dove i giocatori - tra lacrime e incredulità per l'impresa compiuta - hanno celebrato lo storico risultato davanti a più di 15mila spettatori. L'apoteosi si è poi riversata nelle strade: caroselli, fuochi d'artificio, il concerto delle star locali Djodje e Soraia Ramos e balli a ritmo di reggae e 'funana', la musica tradizionale del piccolo arcipelago, fino a tarda notte. Capo Verde si unisce così alle altre cinque squadre africane già qualificate: Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto e Ghana. Un risultato impronosticabile, tanto che il governo ha concesso la giornata di vacanza affinché i tifosi potessero partecipare alla festa collettiva.
Favola Capo Verde, le dichiarazioni dei protagonisti: "La storia è fatta"
"Rendere felici tutte queste persone è una cosa straordinaria, è una vittoria per tutti i capoverdiani e, soprattutto, una vittoria per tutti coloro che hanno combattuto per la nostra indipendenza", le parole del ct Pedro Brito, meglio conosciuto in patria come 'Bubista'. "È un momento speciale quest'anno in cui celebriamo i 50 anni della nostra indipendenza". Gli fa eco il veterano della squadra, Ianique Tavares, autore del terzo gol contro eSwatini: "È così emozionante, non ho le parole per descrivere questo momento". In lacrime il portiere 39enne Vozinha: "Sono molto, molto felice. Sognavo questo momento fin da bambino". "La storia è fatta", è invece il titolo che campeggia su alcuni dei principali quotidiani capoverdiani.
