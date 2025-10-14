Storico Capo Verde, va ai Mondiali! La festa al fischio finale è incontenibile

Favola Capo Verde, le dichiarazioni dei protagonisti: "La storia è fatta"

"Rendere felici tutte queste persone è una cosa straordinaria, è una vittoria per tutti i capoverdiani e, soprattutto, una vittoria per tutti coloro che hanno combattuto per la nostra indipendenza", le parole del ct Pedro Brito, meglio conosciuto in patria come 'Bubista'. "È un momento speciale quest'anno in cui celebriamo i 50 anni della nostra indipendenza". Gli fa eco il veterano della squadra, Ianique Tavares, autore del terzo gol contro eSwatini: "È così emozionante, non ho le parole per descrivere questo momento". In lacrime il portiere 39enne Vozinha: "Sono molto, molto felice. Sognavo questo momento fin da bambino". "La storia è fatta", è invece il titolo che campeggia su alcuni dei principali quotidiani capoverdiani.