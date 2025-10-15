Cristiano Ronaldo e Nuno Mendes non si capiscono, i social non perdonano: "È lo schema più brutto del 2025"

Cristiano Ronaldo , sempre lui, per poco non firma un'altra piccola impresa e trascina il Portogallo ai Mondiali. La sua doppietta contro l'Ungheria ribalta il risultato, da 0-1 a 2-1, ma al 91' il gol di Szoboszlai rinvia la festa per la qualificazione. A parte i due gol, CR7 si è reso protagonista durante la partita di un altro episodio, questo decisamente maldestro, combinato insieme al compagno di squadra Nuno Mendes. Neanche a dirlo, i social si sono scatenati tra risate e commenti ironici.

Lo schema non riuscito di Ronaldo e Nuno Mendes

Una punizione sulla trequarti nel primo tempo dà il La al malinteso. Quasi tutto il Portogallo è nell'area di rigore dell'Ungheria in attesa di un cross dentro. Sul pallone ci sono Ronaldo e Nuno Mendes. I due parlottano, si guardano, sembrano capirsi sullo schema da adottare. L'intenzione pare quella di una punizione a due, con tocco prima della battuta, oppure di una piccola finta prima di calciare. Invece nasce il pastrocchio: sia CR7 sia il compagno partono contemporaneamente per tirare, l'ex Juve si ferma in tempo mentre il terzino tocca in avanti il pallone pensando ad un movimento di Ronaldo. Che però rimane fermo. A quel punto la palla è persa e scatta il contropiede dell'Ungheria. Cristiano non ci crede, resta senza parole e allarga le braccia mentre Nuno Mendes prosegue la corsa verso la palla per bloccare la ripartenza avversaria. Sui social, dove noon sfugge nulla, si sprecano i commenti: "È lo schema su punizione più brutto del 2025". Qualcun altro replica: "Del 2025? Di sempre". Sicuramente andrà rivisto in allenamento.