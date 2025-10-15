Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Cori dei tifosi dell'Inghilterra contro Tuchel, lui reagisce così in conferenza

Nonostante la qualificazione al Mondiale, i supporters non hanno gradito alcune dichiarazioni del ct. Al termine della partita il tedesco: "Giusto così"
2 min

Grazie alla vittoria per 5-0 contro la Lettonia l'Inghilterra è diventata la prima nazionale europea a conquistare la qualificazione per il Mondiale del 2026. Nonostante ciò, i tifosi dei Tre Leoni hanno riservato dei cori contro il commissario tecnico Thomas Tuchel: "Siamo abbastanza rumorosi per te, Thomas Tuchel?".

"Ottimo senso dell'umorismo": la reazione di Tuchel ai cori dei tifosi

Il motivo della controversia nasce nelle dichiarazioni post-partita dell'ex allenatore di Psg e Chelsea (tra le altre), che si era lamentato che i propri tifosi sono rimasti troppo in silenzio, a detta sua, nel corso della partita vinta per 3-0 a Wembley contro il Galles. Frasi non gradite dal pubblico inglese, che a Riga ha quindi lanciato come: "Cantaci tu una canzone". Una reazione... gradita dal commissario tecnico, che ha quindi replicato: "Giusto così, è bravi. Ottimo senso dell'umorismo. Il sostegno è stato fantastico, dall'inizio alla fine".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

