Yamal sta male, il durissimo comunicato della Spagna dopo l'intervento
Lamine Yamal non prenderà parte agli impegni della Spagna contro la Georgia e la Turchia, valide per le qualificazioni al Mondiale. Questa la decisione della federazione spagnola, che attraveso un durissimo comunicato rivolto velatamente nei confronti del Barcellona ha annunciato la scoperta di una procedura invastiva per risolvere i continui problemi di pubalgia senza aver avvisato lo staff della propria nazionale.
Il comunicato della RFEF per la gestione di Lamine Yamal
Questo il comunicato della RFEF, la federcalcio spagnola: "I Servizi Medici della RFEF desiderano esprimere la loro sorpresa e il loro disappunto dopo aver appreso alle 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno dell’inizio del raduno ufficiale con la nazionale, che il giocatore Lamine Yamal era stato sottoposto, quella stessa mattina, a una procedura invasiva di radiofrequenza per il trattamento dei suoi fastidi al pube. Tale procedura è stata effettuata senza previa comunicazione allo staff medico della Nazionale, che è venuto a conoscenza dei dettagli solo tramite un rapporto ricevuto alle 22:40 della sera precedente, nel quale si indicava la raccomandazione medica di riposo per un periodo di 7-10 giorni. Di fronte a questa situazione, e dando priorità in ogni momento alla salute, sicurezza e benessere del giocatore, la Real Federación Española de Fútbol ha deciso di liberare l’atleta dall’attuale convocazione. Confidiamo che possa evolvere favorevolmente e gli auguriamo una pronta e completa guarigione". Una dura critica da parte della nazionale spagnola nei confronti della gestione di Yamal, che si è sottoposto a una procedura invasiva senza aver avvisato.