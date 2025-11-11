Yamal sta male, il durissimo comunicato della Spagna dopo l'intervento

Il comunicato della RFEF per la gestione di Lamine Yamal

Questo il comunicato della RFEF, la federcalcio spagnola: "I Servizi Medici della RFEF desiderano esprimere la loro sorpresa e il loro disappunto dopo aver appreso alle 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno dell’inizio del raduno ufficiale con la nazionale, che il giocatore Lamine Yamal era stato sottoposto, quella stessa mattina, a una procedura invasiva di radiofrequenza per il trattamento dei suoi fastidi al pube. Tale procedura è stata effettuata senza previa comunicazione allo staff medico della Nazionale, che è venuto a conoscenza dei dettagli solo tramite un rapporto ricevuto alle 22:40 della sera precedente, nel quale si indicava la raccomandazione medica di riposo per un periodo di 7-10 giorni. Di fronte a questa situazione, e dando priorità in ogni momento alla salute, sicurezza e benessere del giocatore, la Real Federación Española de Fútbol ha deciso di liberare l’atleta dall’attuale convocazione. Confidiamo che possa evolvere favorevolmente e gli auguriamo una pronta e completa guarigione". Una dura critica da parte della nazionale spagnola nei confronti della gestione di Yamal, che si è sottoposto a una procedura invasiva senza aver avvisato.