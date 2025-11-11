Ronaldo conferma: "Il prossimo sarà il mio ultimo Mondiale. Mi ritirerò…"

Portogallo, Ronaldo conferma: "Il prossimo sarà il mio ultimo Mondiale"

Intervistato in videoconferenza in occasione di un forum sul turismo a Riyad, CR7 ha fatto chiarezza sul suo futuro e sul suo imminente ritiro dal calcio giocato. Non prima, però, del Campionato del Mondo in programma in America nel 2026: "Nel calcio, quando raggiungi una certa età, conti i mesi molto velocemente, dunque penso che sia evidente che quella del 2026 sarà la mia ultima Coppa del Mondo. Ritiro? Mi ritirerò presto, e con presto intendo tra 10 anni... Sto scherzando, mi sto godendo il momento, sto segnando gol con la squadra e con la nazionale, ho tanti record, ma ho dato tutto al calcio in questi 25 anni. Quindi, in uno-due anni sicuramente... Ma ora mi godo il momento, vivo il momento".