giovedì 13 novembre 2025
La Francia nel segno di Mbappé. Albania agli spareggi grazie ad Asllani

Doppietta del francese, poi i gol di Olise e Ekitike nel 4-0 all’Ucraina. Il centrocampista del Torino esulta. Ronaldo espulso con il Portogallo
3 min

Al Parco dei Principi di Parigi la Francia supera l’Ucraina 4-0 e conquista matematicamente la qualificazione ai Mondiali 2026. A trascinare i Bleus ci pensano Mbappé, autore di una doppietta (una realizzata su rigore), insieme alle firme di Olise ed Ekitike. L’Ucraina si giocherà ora il secondo posto nel gruppo D — valido per l’accesso ai play-off — domenica alle 18 allo “Stadion Wojska Polskiego” di Varsavia contro l’Islanda. Le due squadre sono appaiate a quota sette punti. La classifica: Francia 13; Islanda, Ucraina 7; Azerbaijan 1. Si completa il quadro del girone K per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’Albania supera Andorra 1-0 e ottiene la qualificazione matematica ai play-off, favorita anche dal ko della Serbia, battuta 2-0 dall’Inghilterra — già certa del primato — a Wembley. A firmare il gol decisivo è Asllani, centrocampista del Torino, al 67’, consegnando a Sylvinho e ai suoi il pass per gli spareggi. A Wembley, invece, sono le reti di Saka (28’) ed Eze (90’) a determinare la vittoria inglese sui serbi. Classifica: Inghilterra 21; Albania 14; Serbia 10; Lettonia 5; Andorra 1.

Le altre partite con Cristiano Ronaldo espulso!

Il Portogallo spreca il primo match point per la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026. Nel penultimo turno del girone F l'Irlanda ha battuto 2-0 la squadra di Roberto Martinez, rimasta in 10 uomini al 59' per l'espulsione diretta di Cristiano Ronaldo, punito per aver colpito O'Shea a palla lontana. L'Irlanda ha ora 7 punti, tre in meno del Portogallo (sicuro di un posto tra le prime due) e uno in meno dell'Ungheria che nel pomeriggio ha battuto 2-0 l'Armenia. Non solo match di qualificazione. Iran e Capo Verde, entrambe già sicure del posto ai Mondiali 2026, si sono sfidate ad Al Ain in un quadrangolare che include anche Egitto e l’Uzbekistan di Cannavaro, impegnato domani: dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, l’Iran ha vinto ai rigori grazie all’errore finale di Larus Duarte. A Skopje, la Lettonia guidata da Paolo Nicolato chiude sullo 0-0 contro la Macedonia, mentre nell’amichevole di Karvina la Repubblica Ceca — con Köstl al debutto in panchina — supera San Marino solo 1-0: decisivo il gol al 40’ del capitano Soucek, che riscatta il penalty fallito poco prima.

La situazione nella Confederazione africana

Sarà il Congo a sfidare la Nigeria — vittoriosa nel pomeriggio per 4-1 sul Gabon dopo i tempi supplementari — per l’unico posto riservato alla Confederazione africana nei play-off intercontinentali di qualificazione ai Mondiali 2026. Nella seconda semifinale del mini-torneo di Rabat, che riunisce le quattro migliori seconde dei gironi, i Leopardi hanno superato il Camerun 1-0 allo stade El Barid. A decidere il match, nel recupero, il gol di Mbemba. La finale è in programma domenica alle 20 allo stadio Moulay Hassan: la vincente conquisterà l’accesso agli spareggi, dove attendono già Nuova Caledonia e Bolivia.

Tutte le news di Mondiali 2026

