Mbappé lascia il ritiro della Francia per infortunio: le condizioni dell'attaccante

Kylian Mbappé ha lasciato il ritiro della Francia di Deschamps . La stella del Real Madrid , come confermato da un comunicato della Federcalcio francese, è stato esentato dal prossimo impegno dei Bleus contro l' Azerbaigian , in programma domenica 16 novembre alle ore 18.

Dopo l'importante doppietta realizzata contro l'Ucraina nella serata di ieri, quando la Francia ha conquistato con un turno d'anticipo il pass per i Mondiali del 2026, Kylian Mbappé ha scelto di non rischiare contro l'Azerbaigian, d'accordo con lo staff di Deschamps e la Federazione. L'ex Psg, infatti, soffre ancora di un'infiammazione alla caviglia destra e sarà preservato in vista dei prossimi impegni con il Real Madrid di Xabi Alonso. Oggi nuovi accertamenti, con l'esito degli esami strumentali che chiarirà anche i tempi di recupero dell'attaccante.