venerdì 14 novembre 2025
Mbappé lascia il ritiro della Francia per infortunio: le condizioni dell'attaccante

La stella del Real Madrid non prenderà parte al prossimo impegno dei Bleus, dopo aver conquistato la qualificazione ai Mondiali del 2026
Mbappé Francia Real Madrid

Kylian Mbappé ha lasciato il ritiro della Francia di Deschamps. La stella del Real Madrid, come confermato da un comunicato della Federcalcio francese, è stato esentato dal prossimo impegno dei Bleus contro l'Azerbaigian, in programma domenica 16 novembre alle ore 18.

Mbappé lascia il ritiro della Francia, salta l'Azerbaigian: le condizioni della stella del Real Madrid

Dopo l'importante doppietta realizzata contro l'Ucraina nella serata di ieri, quando la Francia ha conquistato con un turno d'anticipo il pass per i Mondiali del 2026, Kylian Mbappé ha scelto di non rischiare contro l'Azerbaigian, d'accordo con lo staff di Deschamps e la Federazione. L'ex Psg, infatti, soffre ancora di un'infiammazione alla caviglia destra e sarà preservato in vista dei prossimi impegni con il Real Madrid di Xabi Alonso. Oggi nuovi accertamenti, con l'esito degli esami strumentali che chiarirà anche i tempi di recupero dell'attaccante.

 

Mondiali 2026

