venerdì 14 novembre 2025
Mondiali 2026: Croazia qualificata, Germania e Olanda ancora in bilico

Vlasic chiude i conti nel 3-1 decisivo in rimonta contro le Isole Faroe. Orange indenni a Varsavia. La Slovacchia di Calzona è ancora in corsa. Vince il Montenegro: in gol Adzic e Krstovic
La Croazia si qualifica per il Mondiale 2026 con una giornata di anticipo battendo per 3-1 le Isole Faroe. Allo Stadion HNK di Rijeka, Modric e compagni tremano quando Turi porta in vantaggio gli ospiti, ma ribaltano il risultato grazie ai gol di Gvardiol (23'), Musa (57') e Vlasic: il trequartista del Torino fissa il punteggio finale sul 3-1 al 70'. Ai playoff la Repubblica Ceca. Nell'altra partita del Gruppo L successo per 2-1 del Montenegro in trasferta contro Gibilterra con sigilli decisivi dello juventino Adzic al 33' e dell'atalantino Krstovic su rigore al 42' dopo il momentaneo 1-0 per i padroni di casa firmato da Jessop al 20'.

Qualificazioni Mondiale 2026, Germania-Slovacchia sarà decisiva

Nel gruppo A situazione di perfetta parità al comando della classifica tra Germania e Slovacchia, ma i teutonici sono avanti di tre gol nella differenza reti e giocheranno lo scontro diretto, valido per l'ultima giornata, in casa. Il successo della Germania (2-0) in Lussemburgo arriva con una doppiettta di Woltemade nella ripresa, al 49' e al 69'. La Slovacchia sarà costretta a vincere: solo 1-0 in extremis in casa contro l'Irlanda del Nord, decide Bobcek al 91' dopo due gol annullati dal Var.

Olanda a un punto dal pass per il Mondiale 2026

Nel gruppo G, l'Olanda difende il primo posto. A una giornata dalla fine restano tre i punti di vantaggio sulla Polonia. Botta e risposta a Varsavia: padroni di casa avanti al riposo grazie a Kaminski su assist di Lewandowski (43'), ma riacciuffati al 3' della ripresa da Depay. Nell'ultimo turno sono in programma Olanda-Lituania e Malta-Polonia. Impresa di Malta, che vince in Finlandia 1-0 grazie a un gol di Grech all'81'.

