Mondiali 2026, Calhanoglu rinvia la festa della Spagna. L'Austria di Arnautovic aspetta e spera
Nessun verdetto dai match delle 18 del sabato di qualificazione ai Mondiali 2026, ma Austria e Svizzera potrebbero festeggiare già in serata. Festa invece rinviata all'ultimo turno per la Spagna, come per il Belgio.
La Turchia di Montella rinvia la 'fiesta' della Spagna
Cinque vittorie su cinque partite per la Spagna, che pur dominando il gruppo E non riesce ancora a staccare il biglietto per Stati Uniti, Messico e Canada. Le Furie Rosse dominano anche in casa della Georgia di Kvaratskhelia, annichilita dalla doppietta di Oyarzabal e dalle reti di Zubimendi e Ferran Torres, ma non possono ancora festeggiare, perché la Turchia di Montella lascia a 0 punti la Bulgaria con il rigore di Calhanoglu e un'autorete e resta a tre punti di distanza, prima dello scontro diretto. Rivalità virtuale, perché la nazionale di De la Fuente ha una differenza reti di 19/0 ed è già nell'urna di Washington.
Arnautovic tiene vivo il sogno dell'Austria
Ad un passo dalla qualificazione diretta c'è anche l'Austria, che fa il suo vincendo a Cipro con la doppietta dell'ex interista Marko Arnautovic e attende il risultato della Bosnia, che per tenere aperto il gruppo H può solo battere la Romania, terza in classifica.
Stecca il Belgio di Garcia. Il Galles c'è
Nel gruppo J, non chiude il conto il Belgio di Rudi Garcia, che non va oltre il pari contro il Kazakistan ridotto in dieci, ma che avrà un atterraggio morbido all'ultimo turno con il Lichtenstein. Alle spalle dei Diavoli Rossi, resta in corsa il Galles, che si giocherà il tutto per tutto in casa contro la Macedonia del Nord in quello che sarà un vero e proprio spareggio per i Playoff.
