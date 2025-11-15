Mondiali 2026, Calhanoglu rinvia la festa della Spagna. L'Austria di Arnautovic aspetta e spera

La Turchia di Montella rinvia la 'fiesta' della Spagna

Cinque vittorie su cinque partite per la Spagna, che pur dominando il gruppo E non riesce ancora a staccare il biglietto per Stati Uniti, Messico e Canada. Le Furie Rosse dominano anche in casa della Georgia di Kvaratskhelia, annichilita dalla doppietta di Oyarzabal e dalle reti di Zubimendi e Ferran Torres, ma non possono ancora festeggiare, perché la Turchia di Montella lascia a 0 punti la Bulgaria con il rigore di Calhanoglu e un'autorete e resta a tre punti di distanza, prima dello scontro diretto. Rivalità virtuale, perché la nazionale di De la Fuente ha una differenza reti di 19/0 ed è già nell'urna di Washington.

Arnautovic tiene vivo il sogno dell'Austria

Ad un passo dalla qualificazione diretta c'è anche l'Austria, che fa il suo vincendo a Cipro con la doppietta dell'ex interista Marko Arnautovic e attende il risultato della Bosnia, che per tenere aperto il gruppo H può solo battere la Romania, terza in classifica.

