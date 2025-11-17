Parrott eroe d'Irlanda: l'aeroporto di Dublino impazzisce per il suo gol al 96'

"Troy Parrott non pagherà più una pinta di birra in vita sua": questo è il commento che si sta leggendo più spesso nelle ultime 24 ore e non si farebbe fatica a crederlo. L'attaccante dell'AZ è stato l'assoluto protagonista della qualificazione dell'Irlanda ai playoff per il Mondiale. Non segnava con l'Irlanda da un anno e mezzo e ha deciso di tornare a farlo quando più contava: prima la doppietta contro il Portogallo per riaprire le speranze che sembravano già chiuse, poi la tripletta nello scontro diretto per il secondo posto a Budapest contro l'Ungheria. Il suo gol al 96' ha regalato all'Irlanda il sogno di potersi ancora qualificare al Mondiale che manca dal 2002. La qualificazione è tutt'altro che sicura, ma Parrott è già entrato per sempre nella leggenda.