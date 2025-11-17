Parrott eroe d'Irlanda: l'aeroporto di Dublino impazzisce per il suo gol al 96'
"Troy Parrott non pagherà più una pinta di birra in vita sua": questo è il commento che si sta leggendo più spesso nelle ultime 24 ore e non si farebbe fatica a crederlo. L'attaccante dell'AZ è stato l'assoluto protagonista della qualificazione dell'Irlanda ai playoff per il Mondiale. Non segnava con l'Irlanda da un anno e mezzo e ha deciso di tornare a farlo quando più contava: prima la doppietta contro il Portogallo per riaprire le speranze che sembravano già chiuse, poi la tripletta nello scontro diretto per il secondo posto a Budapest contro l'Ungheria. Il suo gol al 96' ha regalato all'Irlanda il sogno di potersi ancora qualificare al Mondiale che manca dal 2002. La qualificazione è tutt'altro che sicura, ma Parrott è già entrato per sempre nella leggenda.
Basti guardare i video che i tifosi irlandesi hanno pubblicato sui social dopo la vittoria. Esultanze sfrenate in ogni angolo di Dublino e dintorni: pub, case con amici e persino aeroporti. Sui social infatti è comparso il video dell'esultanza dell'aeroporto di Dublino al gol di Parrott: il boato, poi le urla di gioia, i salti gli applausi. Un'ala intera dell'aeroporto che impazzisce per un gol storico. Talmente storico che, poco dopo la vittoria, il profilo X dell'aeroporto di Dublino ha cambiato nome diventando il "Troy Parrott International Airport". Ora gli irlandesi aspettano il sorteggio dei playoff di giovedì per continuare a sognare, ma la storia di Parrott e dell'Irlanda ci fa capire ancora una volta quanto sia bello il calcio.