Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 17 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Parrott eroe d'Irlanda: l'aeroporto di Dublino impazzisce per il suo gol al 96'

Parrott eroe d'Irlanda: l'aeroporto di Dublino impazzisce per il suo gol al 96'

La sua tripletta contro l'Ungheria ha regalato alla nazionale l'accesso ai playoff per il Mondiale: il video della reazione dei tifosi è virale
2 min
TagsParrottIrlanda

"Troy Parrott non pagherà più una pinta di birra in vita sua": questo è il commento che si sta leggendo più spesso nelle ultime 24 ore e non si farebbe fatica a crederlo. L'attaccante dell'AZ è stato l'assoluto protagonista della qualificazione dell'Irlanda ai playoff per il Mondiale. Non segnava con l'Irlanda da un anno e mezzo e ha deciso di tornare a farlo quando più contava: prima la doppietta contro il Portogallo per riaprire le speranze che sembravano già chiuse, poi la tripletta nello scontro diretto per il secondo posto a Budapest contro l'Ungheria. Il suo gol al 96' ha regalato all'Irlanda il sogno di potersi ancora qualificare al Mondiale che manca dal 2002. La qualificazione è tutt'altro che sicura, ma Parrott è già entrato per sempre nella leggenda.

Parrott eroe nazionale: Irlanda ai playoff e l'attaccante nella leggenda

Basti guardare i video che i tifosi irlandesi hanno pubblicato sui social dopo la vittoria. Esultanze sfrenate in ogni angolo di Dublino e dintorni: pub, case con amici e persino aeroporti. Sui social infatti è comparso il video dell'esultanza dell'aeroporto di Dublino al gol di Parrott: il boato, poi le urla di gioia, i salti gli applausi. Un'ala intera dell'aeroporto che impazzisce per un gol storico. Talmente storico che, poco dopo la vittoria, il profilo X dell'aeroporto di Dublino ha cambiato nome diventando il "Troy Parrott International Airport". Ora gli irlandesi aspettano il sorteggio dei playoff di giovedì per continuare a sognare, ma la storia di Parrott e dell'Irlanda ci fa capire ancora una volta quanto sia bello il calcio. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Irlanda ai playoffRonaldo espulso contro l'Irlanda

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS