Mondiali 2026, facilitazioni per i visti USA per chi ha comprato i biglietti: i dettagli

I tifosi che hanno acquistato i biglietti per il Mondiale 2026 e che viaggeranno negli Stati Uniti p otranno beneficiare di un nuovo servizio dedicato: il FIFA PASS , il sistema di prenotazione prioritaria per il visto messo a disposizione dalla FIFA in collaborazione con il governo statunitense .

Mondiali 2026, facilitazioni per i visti USA per chi ha comprato i biglietti

L’iniziativa è stata presentata alla Casa Bianca durante un evento ufficiale a cui hanno preso parte il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump, il segretario di Stato Marco Rubio, la responsabile della Sicurezza interna Kristi Noem, la task force della Casa Bianca e il presidente della FIFA Gianni Infantino.

I dettagli

In questa occasione, il Dipartimento di Stato ha illustrato il funzionamento del FIFA PASS, pensato per garantire ai possessori di biglietti un accesso preferenziale ai colloqui necessari per ottenere il visto. Il servizio consente infatti a tutti i tifosi che hanno acquistato un tagliando per le partite negli USA di ottenere un appuntamento prioritario per la procedura consolare.