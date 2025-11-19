Curaçao si qualifica per i Mondiali: ha gli stessi abitanti di un quartiere di Roma, i tifosi reagiscono così

KINGSTON (Giamaica) - Storica qualificazione ai Mondiali di calcio per la nazionale di Curaçao , che resiste nello scontro diretto in casa della Giamaica e stacca il biglietto per il torneo iridato del prossimo anno. La squadra caraibica, che si presentava in testa nel gruppo B della zona Concacaf alla vigilia dell'ultima giornata, ha pareggiato 0-0 a Kingston con la Giamaica (seconda a un punto) dopo una gara soffertissima, con tre pali dei padroni di casa e un rigore assegnato ai giamaicani e poi revocato dal Var.

I record di Curaçao

I tifosi del Curaçao sono scesi in strada per festeggiare con bandiere e canti lo storico traguardo, che fa diventare il Paese caraibico il meno popoloso che abbia mai partecipato a un Mondiale di calcio: Curaçao ha infatti 156mila abitanti, che equivalgono alla popolazione di un municipio di Roma, che conta poco meno di tre milioni di abitanti in totale. Due record saranno battuti anche da Dick Advocaat, esperto commissario tecnico di Curaçao, che però stanotte non era in panchina in Giamaica: l'allenatore olandese, che ha 78 anni, diventerà il più anziano ct della storia dei Mondiali, con sei anni in più di Otto Rehhagel, che ne aveva 72 quando era alla guida della Grecia nel 2010. Advocaat diventerà anche il primo commissario tecnico a partecipare a due edizioni dei Mondiali a 32 anni di distanza: era infatti il ct dell'Olanda a Usa 1994 e sarà dunque anche l'unico allenatore a essere presente nei due diversi Mondiali statunitensi.