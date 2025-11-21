Ostaggi di Infantrump, il presidente anti-calcio

Chi scrive i testi a Infantino ? E lui lo paga anche? Ieri, durante il sorteggio dei playoff, il presidente della Fifa se n’è uscito alla grande: «Sarà la miglior Coppa del Mondo di sempre». Tre anni fa, il 16 dicembre, presentando l’edizione in Qatar, disse: «Sarà il miglior Mondiale di sempre». Hai capito, no? Il suo pigro ghostwriter dev’essere lo stesso delle campagne Apple: ogni nuovo iPhone viene infatti annunciato così: «Il miglior iPhone di sempre».

Ma l’Italia parteciperà, o no, al miglior Mondiale di sempre comunque certamente peggiore di quello del 2030? Irlanda del Nord e Galles o Bosnia, that’s the way: vietato fare previsioni, portano la sfiga più grande di sempre.

Bel presidente, Infantrump: ha pochi meriti e molti demeriti. Elenco i secondi: 1) il riposizionamento invernale della Coppa d’Africa a danno dei club europei e dei calciatori africani tesserati in Europa.

2) L’organizzazione di eventi e nuove competizioni catturavoti senza aver prima coinvolto nella discussione gli operatori del calcio giocato e la FIFPRO. Questa procedura, decisamente anomala, sta alimentando un pesante scontro tra il sindacato mondiale dei calciatori, ora finalmente rinnovato e indipendente, e la Fifa; scontro nel quale Infantino ha risposto con la creazione di un sindacato fantoccio che allinea la solita compagnia di ex in bolletta da tempo e a libro paga del sor Gianni.

3) Dal 2018 s’è persa, sempre grazie a lui, l’occasione di regolamentare il mercato dei trasferimenti - anche in questo caso per la mancata condivisione con gli agenti -, dando vita a un codice-pastrocchio sconfessato dai tribunali di mezzo mondo.

Il risultato dello sforzo infantiniano è stato - nelle operazioni - l’aumento smisurato dei costi accessori con l’introduzione di un’ulteriore voce di spesa, in precedenza inesistente: la “commissione-stecca” per i genitori dei calciatori! La famiglia innanzitutto.