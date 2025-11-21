Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ostaggi di Infantrump, il presidente anti-calcio

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio
Ivan Zazzaroni
2 min
TagscalcioFifaInfantino

Chi scrive i testi a Infantino? E lui lo paga anche? Ieri, durante il sorteggio dei playoff, il presidente della Fifa se n’è uscito alla grande: «Sarà la miglior Coppa del Mondo di sempre». Tre anni fa, il 16 dicembre, presentando l’edizione in Qatar, disse: «Sarà il miglior Mondiale di sempre». Hai capito, no? Il suo pigro ghostwriter dev’essere lo stesso delle campagne Apple: ogni nuovo iPhone viene infatti annunciato così: «Il miglior iPhone di sempre»

Ma l’Italia parteciperà, o no, al miglior Mondiale di sempre comunque certamente peggiore di quello del 2030? Irlanda del Nord e Galles o Bosnia, that’s the way: vietato fare previsioni, portano la sfiga più grande di sempre. 

Bel presidente, Infantrump: ha pochi meriti e molti demeriti. Elenco i secondi: 1) il riposizionamento invernale della Coppa d’Africa a danno dei club europei e dei calciatori africani tesserati in Europa. 

2) L’organizzazione di eventi e nuove competizioni catturavoti senza aver prima coinvolto nella discussione gli operatori del calcio giocato e la FIFPRO. Questa procedura, decisamente anomala, sta alimentando un pesante scontro tra il sindacato mondiale dei calciatori, ora finalmente rinnovato e indipendente, e la Fifa; scontro nel quale Infantino ha risposto con la creazione di un sindacato fantoccio che allinea la solita compagnia di ex in bolletta da tempo e a libro paga del sor Gianni. 

3) Dal 2018 s’è persa, sempre grazie a lui, l’occasione di regolamentare il mercato dei trasferimenti - anche in questo caso per la mancata condivisione con gli agenti -, dando vita a un codice-pastrocchio sconfessato dai tribunali di mezzo mondo

Il risultato dello sforzo infantiniano è stato - nelle operazioni - l’aumento smisurato dei costi accessori con l’introduzione di un’ulteriore voce di spesa, in precedenza inesistente: la “commissione-stecca” per i genitori dei calciatori! La famiglia innanzitutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Spareggi Mondiali, le quote dell'ItaliaMondiali, il tabellone dei playoff

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS