venerdì 5 dicembre 2025
Il mistero dei guanti bianchi di Scaloni per la Coppa del Mondo, il precedente di Deschamps© APS

Il mistero dei guanti bianchi di Scaloni per la Coppa del Mondo, il precedente di Deschamps

Il ct dell'Argentina è stato protagonista di un gesto curioso nel corso del sorteggio dei Mondiali
1 min

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, è stato protagonista di un gesto curioso, durante i sorteggi per i gironi dei Mondiali 2026. L'allenatore campione del Mondo, ha portato sul palco del Kennedy Center di Washington il trofeo della Coppa del Mondo, ripetendo quanto fatto da Didier Deschamps nel 2022, dopo la vittoria della Francia a Russia 2018.

Scaloni, il dettaglio dei guanti bianchi e la promessa: "Non molleremo mai"

Ma rispetto al suo predecessore, Scaloni ha indossato dei guanti bianchi. Il ct argentino ha portato il trofeo con la massima attenzione e dedicandogli tutte le cure del caso. "Ricordo la finale con la Francia: è stata una gara indimenticabile", ha detto ad Heidi Klum, presentatrice della serata. "Una gara dove sono successe tante cose e la nostra squadra, nonostante le difficoltà, ha continuato a crederci e non abbiamo mai pensato che potesse finire male. È questo che cercheremo di fare nel nuovo Mondiale: continuare a competere e non mollare mai. Questo è ciò che la nostra gente si aspetta da noi, ed è ciò che cercheremo di fare".

