Il mistero dei guanti bianchi di Scaloni per la Coppa del Mondo, il precedente di Deschamps

Scaloni, il dettaglio dei guanti bianchi e la promessa: "Non molleremo mai"

Ma rispetto al suo predecessore, Scaloni ha indossato dei guanti bianchi. Il ct argentino ha portato il trofeo con la massima attenzione e dedicandogli tutte le cure del caso. "Ricordo la finale con la Francia: è stata una gara indimenticabile", ha detto ad Heidi Klum, presentatrice della serata. "Una gara dove sono successe tante cose e la nostra squadra, nonostante le difficoltà, ha continuato a crederci e non abbiamo mai pensato che potesse finire male. È questo che cercheremo di fare nel nuovo Mondiale: continuare a competere e non mollare mai. Questo è ciò che la nostra gente si aspetta da noi, ed è ciò che cercheremo di fare".