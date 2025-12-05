Calendario Italia Mondiali 2026: date, avversari e città (se vinciamo i playoff)
Solamente domani, con il Reveal Show del 6 dicembre, si conoscerà nel dettaglio il calendario dei Mondiali 2026, ma già dopo il sorteggio odierno avvenuto a Washington, sotto il gongolante sguardo di Donald Trump, è apparso chiaro che l'Italia avrà un'occasione imperdibile da cogliere al volo. Non solo qualificarsi, ma farlo conoscendo già avversarie e cammino nella kermesse di Stati Uniti, Canada e Messico.
Già fissata la data del 'debutto'
L'unica data al momento certa è quella dell'eventuale debutto di una Nazionale azzurra finalmete qualificata, che si ritroverebbe ad esordire contro una delle padrone di casa, il Canada. Nel caso, si giocherebbe il prossimo 12 giugno, al BMO Field di Toronto.
Il 'calendario' degli azzurri
Dopo il match con i canadesi, la Nazionale di Gattuso affronterebbe la Svizzera, ultimamente bestia nera dei ct azzurri, da Mancini a Spalletti, volando da Toronto a Los Angeles per il match con gli elvetici in programma il 18 giugno al SoFI Stadium di Inglewood.
La terza e ultima partita del Gruppo B, vedrebbe l'Italia spostarsi nello Stato di Washington per affrontare il 24 giugno il Qatar al Lumen Field di Seattle.