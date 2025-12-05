Calendario Italia Mondiali 2026: date, avversari e città (se vinciamo i playoff)

Solamente domani, con il Reveal Show del 6 dicembre, si conoscerà nel dettaglio il calendario dei Mondiali 2026, ma già dopo il sorteggio odierno avvenuto a Washington, sotto il gongolante sguardo di Donald Trump, è apparso chiaro che l'Italia avrà un'occasione imperdibile da cogliere al volo. Non solo qualificarsi, ma farlo conoscendo già avversarie e cammino nella kermesse di Stati Uniti, Canada e Messico.