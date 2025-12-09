Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Djokovic e la strana previsione sui Mondiali di calcio: "Sono sicuro, finirà così…"© ANSA

Djokovic e la strana previsione sui Mondiali di calcio: "Sono sicuro, finirà così…"

Il campione serbo si è avventurato in un curioso pronostico sulla nazionale che vincerà il titolo
1 min
Appassionato anche di calcio e tifoso del Milan, Novak Djokovic si è avventurato in un pronostico sui prossimi Mondiali, in programma dall'11 giugno prossimo in Messico, Canada e Stati Uniti. Il fuoriclasse serbo del tennis, tuttora numero 4 del mondo a 38 anni, ha detto la sua, in modo sorprendente, ai microfoni di Swish Tennis: "Sarò abbastanza schietto - le parole di Djokovic - il Portogallo vincerà la Coppa del mondo e dico che batterà il Messico in finale".

La convinzione di Djokovic 

Incalzato dal giornalista che lo stava intervistando sulla possibilità che, per esempio, la Spagna possa arrivare almeno in finale, Djokovic è rimasto fermo nella sua idea: "Lo so, ma questo è ciò che ho detto e sarò fiero di questo. La finale sarà Portogallo-Messico e il Portogallo vincerà".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

