Fabio Cannavaro testimonial della Coppa del Mondo: show al Cairo, poi sarà a Vienna

IL CAIRO (Egitto) - Campione del mondo da capitano dell'Italia nel 2006, poi anche Pallone d'oro a conclusione di quella fantastica annata, Fabio Cannavaro è il perfetto testimonial della Coppa del Mondo Fifa, che sta girando il pianeta in vista del Mondiale 2026 in partenza il prossimo 11 giugno. L'ex difensore, dallo scorso ottobre commissario tecnico dell'Uzbekistan, è infatti protagonista della due giorni al Cairo della tappa egiziana del Trophy Tour Fifa, iniziato il 3 gennaio, organizzato da Coca Cola. Cannavaro porterà poi la Coppa del Mondo anche in Turchia, a Istanbul (domani, martedì 6 gennaio), e in Austria, a Vienna (mercoledì 7 gennaio).