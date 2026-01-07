Mondiali 2026, l'intelligenza artificiale può aiutare il fuorigioco: tutte le novità a sorpresa 

FIFA e Lenovo insieme in vista dei Mondiali del 2026 . Una partnership che nasce grazie al lancio di diverse innovazioni basate sull' intelligenza artificiale , a pochi mesi dalla competizione che vedrà protagoniste ben 48 nazionali . Una collaborazione tesa a migliorare le tecnologie di arbitraggio , analisi e prestazioni, senza dimenticare la regola del fuorigioco .

FIFA e Lenovo hanno presentato una serie di innovazioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale (AI) che miglioreranno le tecnologie di arbitraggio, le capacità di analisi delle partite e le prestazioni, oltre a stimolare il coinvolgimento dei tifosi in vista della rivoluzionaria Coppa del Mondo FIFA 2026™️a 48 squadre.

Presentate dal presidente della FIFA Gianni Infantino e dal presidente e amministratore delegato di Lenovo Yuanqing Yang al Lenovo Tech World 2026, tenutosi il giorno dell'inaugurazione del CES allo Sphere di Las Vegas, negli Stati Uniti, le innovazioni “Football AI” comprendono Football AI Pro, avatar 3D dei giocatori basati sull'intelligenza artificiale e una versione aggiornata delle riprese televisive Referee View. Queste tecnologie sottolineano l'attenzione strategica della FIFA verso l'innovazione digitale e l'intelligenza artificiale, come delineato nei suoi Obiettivi strategici per il gioco globale: 2023-2027.

In qualità di partner tecnologico ufficiale della FIFA per la Coppa del Mondo FIFA 2026 e la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027, Lenovo fornisce dispositivi, infrastrutture, software, soluzioni e servizi basati sull'intelligenza artificiale alle due competizioni di punta della FIFA e all'organo di governo del calcio mondiale. Una delle principali innovazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026 è Football AI Pro, un assistente generativo basato sull'intelligenza artificiale sviluppato per supportare tutte le 48 squadre partecipanti in Canada, Messico e Stati Uniti. Lo strumento riflette l'ambizione condivisa di sfruttare l'innovazione non solo per migliorare le prestazioni d'élite, ma anche per contribuire a livellare il campo di gioco in uno sport sempre più basato sui dati.

Ai massimi livelli di questo sport, l'accesso ad analisi sofisticate dipende spesso dalle risorse finanziarie e tecniche a disposizione di una squadra. Football AI Pro cerca di affrontare questo squilibrio, consentendo a tutte le 48 squadre partecipanti al principale evento calcistico mondiale di beneficiare delle stesse avanzate capacità di analisi pre e post partita.

Basato sulle capacità di intelligenza artificiale full-stack di Lenovo e costruito sul modello Football Language della FIFA, Football AI Pro analizza centinaia di milioni di dati calcistici di proprietà e organizzati dalla FIFA per generare approfondimenti convalidati in formato testo, video, grafici e visualizzazioni 3D. L'interfaccia supporterà prompt in molte lingue e fornirà informazioni coerenti su tutto il torneo basate su milioni di dati calcistici per ogni partita. Il nuovo strumento può essere utilizzato prima e dopo le partite per l'analisi delle stesse, ma non durante il gioco dal vivo.

Gli avatar 3D dei giocatori abilitati all'intelligenza artificiale rappresentano uno sviluppo significativo nella tecnologia semi-automatizzata del fuorigioco. I giocatori che partecipano al prossimo evento mondiale saranno scansionati digitalmente per creare un modello 3D preciso. Ogni scansione richiede circa un secondo e cattura le dimensioni delle parti del corpo con estrema precisione, consentendo al sistema di tracciare i giocatori in modo affidabile durante i movimenti veloci o ostacolati. Inoltre, i modelli 3D saranno incorporati nella trasmissione ospitante, consentendo di visualizzare le decisioni di fuorigioco determinate dal sistema di assistenza video arbitrale (VAR) in modo più realistico e coinvolgente per i tifosi negli stadi e per gli spettatori di tutto il mondo.

La tecnologia è stata testata con successo durante la FIFA Intercontinental Cup™️dello scorso anno, con i giocatori del CR Flamengo e del Pyramids FC sottoposti a scansione prima della loro sfida nella FIFA Challenger Cup. Il sistema è stato testato durante tutta la partita, dimostrando la sua capacità e prontezza a supportare gli arbitri della Coppa del Mondo FIFA 2026. La FIFA e Lenovo hanno anche lanciato una nuova versione di Referee View, sulla base del successo della versione originale testata durante la prima edizione della FIFA Club World Cup™️dello scorso anno. Utilizzando un software di stabilizzazione basato sull'intelligenza artificiale, le riprese catturate dalla telecamera dell'arbitro saranno stabilizzate in tempo reale, riducendo la sfocatura causata dai movimenti rapidi. Le riprese stabilizzate offriranno una prospettiva in prima persona di qualità superiore al pubblico globale, migliorando la trasparenza, la comprensione e il coinvolgimento durante tutta la partita.

FIFA, Infantino: "Il Mondiale 2026 sarà il più grande spettacolo mai visto"

"La Coppa del Mondo FIFA del 2026 sarà il più grande spettacolo mai visto sul pianeta Terra", ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino durante l'evento. "Sette milioni di persone assisteranno alle 104 partite - 104 Super Bowl - decine di milioni di tifosi si recheranno in Nord America per vivere l'atmosfera della Coppa del Mondo FIFA, sei miliardi di persone la guarderanno da casa e il mondo si fermerà. La FIFA e Lenovo stanno abbracciando pienamente le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale, la "Football AI", per supportare le squadre e gli arbitri, fornendo al contempo una nuova esperienza straordinaria ai tifosi di tutto il mondo. Con Football AI Pro, democratizzeremo l'accesso ai dati fornendo la serie più completa di analisi calcistiche a tutte le squadre in competizione e presto anche ai tifosi".

"La prossima generazione di Referee View ci mostrerà nuove immagini stabilizzate grazie all'intelligenza artificiale per rendere l'esperienza visiva unica, come se ci si trovasse al centro del campo con i giocatori. E gli avatar 3D basati sull'intelligenza artificiale garantiranno un'identificazione e un tracciamento precisi dei giocatori: un grande progresso nella tecnologia semi-automatizzata del fuorigioco che fornirà immagini eccellenti, decisioni più rapide e una chiara comprensione da parte di tutti. Ma naturalmente questo è solo l'inizio, quindi i tifosi di tutto il mondo dovranno rimanere sintonizzati per ulteriori sviluppi entusiasmanti con Football AI e altre innovazioni, poiché la FIFA e Lenovo creeranno esperienze indimenticabili nei mesi e negli anni a venire".

Il presidente e CEO di Lenovo, Yuanqing Yang, ha aggiunto: "La Coppa del Mondo FIFA 2026, alimentata dall'intelligenza artificiale di Lenovo, sarà la più avanzata tecnologicamente nella storia. Stiamo fornendo soluzioni IT complete, migliorando l'organizzazione e l'esperienza del torneo a tutti i livelli. Football AI Pro sarà una vera rivoluzione e non vediamo l'ora di vederlo, insieme alle altre innovazioni sviluppate con la FIFA, utilizzati alla Coppa del Mondo FIFA 2026".