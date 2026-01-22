Bremer e Wesley, Ancelotti li osserva: un uomo del suo staff a Torino e Roma

Brasile, Ancelotti segue da vicino Bremer e Wesley

Ieri a Torino per Juventus-Benfica e oggi nella capitale per Roma-Stoccarda, Mino Fulco, nutrizionista della Nazionale brasiliana e figura molto vicina ad Ancelotti, oltre che marito di Katia, una delle figlie dell’allenatore. La sua presenza rientra nell’attività di osservazione e valutazione dei giocatori potenzialmente convocabili. Bremer resta uno dei punti fermi nel mirino dello staff verdeoro per il reparto difensivo, mentre Wesley continua a crescere e ad attirare attenzioni per rendimento e margini di sviluppo.