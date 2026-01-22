Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bremer e Wesley, Ancelotti li osserva: un uomo del suo staff a Torino e Roma

Monitoraggio in vista delle convocazioni per il Mondiale con il Brasile
1 min
TagsAncelottiWesleyBremer

Carlo Ancelotti continua a monitorare da vicino Wesley e Bremer in vista del Mondiale che si disputerà tra pochi mesi. Un segnale concreto arriva dalla presenza in Italia di un uomo di fiducia del commissario tecnico del Brasile in Italia.

Brasile, Ancelotti segue da vicino Bremer e Wesley

Ieri a Torino per Juventus-Benfica e oggi nella capitale per Roma-Stoccarda, Mino Fulco, nutrizionista della Nazionale brasiliana e figura molto vicina ad Ancelotti, oltre che marito di Katia, una delle figlie dell’allenatore. La sua presenza rientra nell’attività di osservazione e valutazione dei giocatori potenzialmente convocabili. Bremer resta uno dei punti fermi nel mirino dello staff verdeoro per il reparto difensivo, mentre Wesley continua a crescere e ad attirare attenzioni per rendimento e margini di sviluppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Kroos incorona AncelottiNeres sogna i Mondiali con il Brasile

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS