Bremer e Wesley, Ancelotti li osserva: un uomo del suo staff a Torino e Roma
Carlo Ancelotti continua a monitorare da vicino Wesley e Bremer in vista del Mondiale che si disputerà tra pochi mesi. Un segnale concreto arriva dalla presenza in Italia di un uomo di fiducia del commissario tecnico del Brasile in Italia.
Ieri a Torino per Juventus-Benfica e oggi nella capitale per Roma-Stoccarda, Mino Fulco, nutrizionista della Nazionale brasiliana e figura molto vicina ad Ancelotti, oltre che marito di Katia, una delle figlie dell’allenatore. La sua presenza rientra nell’attività di osservazione e valutazione dei giocatori potenzialmente convocabili. Bremer resta uno dei punti fermi nel mirino dello staff verdeoro per il reparto difensivo, mentre Wesley continua a crescere e ad attirare attenzioni per rendimento e margini di sviluppo.