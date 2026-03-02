Iran, Mondiale 2026 a rischio: "Poca speranza dopo l'attacco". Cosa sta succedendo
"Quello che è certo è che, dopo questo attacco, non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo". Queste le dichiarazioni di Mehdi Taj, presidente della Federcalcio dell'Iran al portale sportivo Varzesh3 in merito alla partecipazione della nazionale al Mondiale in programma in estate tra Stati Uniti, Canada e Messico.
Mondiale a rischio per l'Iran: è inserita nel gruppo G. Tre gare in programma negli Stati Uniti
Il conflitto in atto tra Iran, Israele e gli Stati Uniti può avere delle ripercussioni anche per quanto riguarda il mondo del calcio. Il Paese medio-orientale, infatti, potrebbe non prendere parte alla prossima Coppa del Mondo in programma in estate proprio negli Stati Uniti. Qualificatosi tra le squadre asiatiche, l'Iran è stato inserito nel girone G assieme a Belgio, Egitto e Nuova Zelanda e il calendario presenta due partite in programma in California, a Inglewood, e una a Seattle.