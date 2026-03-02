Iran, Mondiale 2026 a rischio: "Poca speranza dopo l'attacco". Cosa sta succedendo

"Quello che è certo è che, dopo questo attacco, non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo ". Queste le dichiarazioni di Mehdi Taj , presidente della Feder calcio dell' Iran al portale sportivo Varzesh3 in merito alla partecipazione della nazionale al Mondiale in programma in estate tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Mondiale a rischio per l'Iran: è inserita nel gruppo G. Tre gare in programma negli Stati Uniti

Il conflitto in atto tra Iran, Israele e gli Stati Uniti può avere delle ripercussioni anche per quanto riguarda il mondo del calcio. Il Paese medio-orientale, infatti, potrebbe non prendere parte alla prossima Coppa del Mondo in programma in estate proprio negli Stati Uniti. Qualificatosi tra le squadre asiatiche, l'Iran è stato inserito nel girone G assieme a Belgio, Egitto e Nuova Zelanda e il calendario presenta due partite in programma in California, a Inglewood, e una a Seattle.