Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Iran, Mondiale 2026 a rischio: "Poca speranza dopo l'attacco". Cosa sta succedendo

Il confltto attualmente in corso mette in dubbio la partecipazione della nazionale alla Coppa del Mondo in programma in estate
1 min
TagsIranMondiale 2026

"Quello che è certo è che, dopo questo attacco, non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo". Queste le dichiarazioni di Mehdi Taj, presidente della Federcalcio dell'Iran al portale sportivo Varzesh3 in merito alla partecipazione della nazionale al Mondiale in programma in estate tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Mondiale a rischio per l'Iran: è inserita nel gruppo G. Tre gare in programma negli Stati Uniti

Il conflitto in atto tra Iran, Israele e gli Stati Uniti può avere delle ripercussioni anche per quanto riguarda il mondo del calcio. Il Paese medio-orientale, infatti, potrebbe non prendere parte alla prossima Coppa del Mondo in programma in estate proprio negli Stati Uniti. Qualificatosi tra le squadre asiatiche, l'Iran è stato inserito nel girone G assieme a BelgioEgitto Nuova Zelanda e il calendario presenta due partite in programma in California, a Inglewood, e una a Seattle.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Tutti i gironi del MondialeTutto sul Mondiale

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS