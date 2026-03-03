Neymar, l'emozionante messaggio per Rodrygo dopo l'infortunio: "Sei il mio erede, ti chiedo solo una cosa..."

Brasile sotto shock per la notizia del grave infortunio di Rodrygo , che mette fine alla sua stagione e lo costringerà a saltare il Mondiale . Il talento brasiliano si è rotto il crociato durante la sfida tra Real Madrid e Getafe, come evidenziato dai primi esami. La Selecao di Ancelotti perde dunque una delle sue stelle quando manca sempre meno alla prossima Coppa del Mondo. Dopo il comunicato ufficiale dei Blancos sono arrivati in massa messaggi di sostegno e affetto per Rodrygo, ma tra i più speciali c'è senza dubbio quello di Neymar .

Neymar, il messaggio per Rodrygo: "Ti chiedo solo una cosa"

Suo compagno in Nazionale, Neymar conosce bene cosa sta provando Rodrygo in questo momento. Il brasiliano fu costretto a lasciare il Brasile nella fase finale dei Mondiali del 2014 dopo un grave infortunio ai quarti, mentre nel 2018 riuscì ad unirsi alla spedizione verdeoro in extremis con un recupero lampo da un grave infortunio alla caviglia. Neymar ha affidato ad Instagram il suo messaggio per Rodrygo: "Oggi è uno dei giorni più tristi per me. Quando ho scoperto del tuo infortunio, è partito un film nella mia testa. Tutta la sofferenza, tutta l'angoscia e la paura di convivere con questo infortunio! Mio numero 10, mio ​​ragazzo e mio ​​erede (come ti chiamo io), ti chiedo solo una cosa... prenditi cura della tua testa. Ora è il momento di portare tutti coloro che ami intorno a te... E come hai detto, non meritavi di passare tutto questo proprio in questo momento ... ma chi siamo noi per dubitare dei piani di Dio. Fratellino... FORZA. Sono sicuro che tornerai a volare. Proprio come tu mi hai sostenuto nei miei momenti difficili, io sarò qui per te!!".

