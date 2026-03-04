Tensione Iran, Trump in vista dei Mondiali: "Non mi interessa se ci sarà o meno"

Alta tensione in Iran, dopo gli attacchi militari statunitensi e israeliani che hanno caratterizzato gli ultimi giorni. Sport e politica legati a doppio filo a pochi mesi dai Mondiali organizzati dalla FIFA proprio negli States, in Canada e in Messico tra giugno e luglio 2026. E in vista dell'attesissima kermesse, è tornato a parlare anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non apparso particolarmente interessato alla partecipazione della nazionale iraniana al prossimo Campionato del Mondo di calcio.