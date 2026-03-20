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Da Zaniolo a Pellegrini: ecco tutti i grandi esclusi dai convocati di Gattuso

Sono stati resi noti i 28 nomi che parteciperanno ai play-off validi per l'accesso ai Mondiali: in tanti sono rimasti fuori dalla lista
TagsItaliaGattuso

Scegliere con cura chi portare ai play-off per l'accesso al Mondiale, era forse uno dei compiti più difficili di quest'esperienza da Ct per Gattuso. La scelta, per motivi di forma e per motivi tecnico-tattici è ricaduta su 28 giocatori che dovranno contribuire a non allungare la lista di Campionati del Mondo ai quali l'Italia non ha partecipato. A far discutere sono, ovviamente, gli esclusi, quelli che Gattuso, per un motivo o per un altro, ha scelto di lasciare a casa o quelli che a causa di infortuni sono stati rimpiazzati all'ultimo. Di certo, tra infortunati e la complicata situazione in cui versa il nostro calcio, Gattuso non avrà avuto la vita facile nello stilare la lista di convocati.

Vicario e Udogie: gli esclusi della Premier

Nonostante la Nazionale abbia bisogno di una marcia in più per qualificarsi ai Mondiali, Gattuso ha preferito rinunciare ad alcuni italiani in Premier League. Uno era imprescindibile, Tonali, che dopo le rassicurazioni sulle sue condizioni è stato chiamato. Uno è stato tanto atteso e finalmente richiamato, Chiesa. L'ala del Liverpool dopo il primo periodo iniziale di difficoltà in Inghilterra, ha trovato più spazio al Liverpool e dopo non aver convinto Spalletti, è riuscito a strappare la convocazione a Gattuso. Tra gli esclusi (per infortunio) spicca Vicario, portiere titolare del Tottenham, che ha lasciato il posto a Caprile, bravo nel meritare la chiamata del ct. Escluso anche Destiny Udogie, anche lui in forze agli Spurs. Il terzino aveva esordito in Nazionale nel 2023 ed ha totalizzato 12 presenze e l'ultima chiamata risale al maggio 2025 con Spalletti in panchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Fuori anche Bartesaghi, Bellanova e Gabbia

In difesa, Gattuso cambia molto, sia per esigenze legate agli infortuni che per scelte tattiche. Il primo dei grandi esclusi è sicuramente Giovanni Di Lorenzo, che dall'Europeo vinto nel 2021, è quasi sempre stato uno dei punti fermi della Nazionale, ma a causa dell'infortunio rimediato in campionato e la conseguente operazione, è stato automaticamente escluso. Rispetto all'ultima convocazione di Gattuso, a novembre 2025 per le ultime due gare per le qualificazioni ai Mondiali contro Norvegia e Moldava, il Ct lascia a casa anche l'atalantino Bellanova e il milanista Gabbia. Tra le file dei rossoneri, anche Bartesaghi è un grande escluso che con il Milan stava sfoderando ottime prestazioni.

A centrocampo Pisilli ruba il posto a Ricci, escluso Pellegrini

A centrocampo il cambio rispetto a novembre è uno solo, Pisilli viene preferito a Ricci. Il classe 2004 della Roma è alla prima convocazione in Nazionale con Gattuso, ma aveva già esordito nel 2024. Il 21enne sta trovando sempre più spazio alla Roma e Gattuso lo ha notato, mentre ha deciso di lasciare a casa il capitano dei giallorossi Lorenzo Pellegrini che nell'Euroderby contro il Bologna ha anche trovato la rete del momentaneo 3-3. Ricci escluso per il poco spazio trovato ultimamente al Milan; nodo Verratti risolto a causa dell'infortunio dell'ex giocatore del PSG.

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Bernardeschi-Orsolini: esclusi anche i vincitori dell'Euroderby

Due dei protagonisti dell'Euroderby bolognese sono stati esclusi dalle convocazioni di Gattuso. Bernardeschi dopo la vittoria dell'Europeo nel 2021 non ha più trovato spazio, complice anche il trasferimento in MLS al Toronto. Il suo ritorno in Italia e le ottime prestazioni sfoderate anche in Europa League, però non hanno convinto Gattuso ad includerlo nei 28 che prenderanno parte alla sfida contro l'Irlanda del Nord. Sorte simile anche per Orsolini e Cambiaghi, con il primo che non aveva mai convinto nemmeno Spalletti, nonostante le numerose 'bussate' la chiamata non è arrivata. Escluso per cause di forza maggiori anche Vergara, il talento del Napoli che era emerso negli infortuni e aveva dato speranza al Napoli e all'Italia, prima di infortunarsi anche lui.

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Berardi, Zaniolo non convincono Gattuso

Berardi e Zaniolo non hanno convinto Gattuso, ma non sono gli unici, tra gli esclusi in attacco, anche Lucca e Maldini. L'attaccante del Sassuolo, al ritorno in Serie A ha già collezionato 7 gol e 4 assist in 19 presenze in Serie A, ma evidentemente non abbastanza da convincere il Ct. Zaniolo invece di rientro dall'infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo, sta trovando più continuità e tranquillità ad Udine con 9 tra gol e assist in 25 gare, ma anche per lui non abbastanza. Gli altri esclusi sono anche Lucca che tra il Napoli e il Nottingham non ha trovato tanto spazio e ha convinto poco e Maldini che dopo il trasfreimento alla Lazio sperava di strappare il pass per i play-off. Lasciato fuori a causa dell'infortunio rimediato contro il Milan, anche Mattia Zaccagni che sembrava in corsa per un posto nella nazionale di Gattuso.

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Scegliere con cura chi portare ai play-off per l'accesso al Mondiale, era forse uno dei compiti più difficili di quest'esperienza da Ct per Gattuso. La scelta, per motivi di forma e per motivi tecnico-tattici è ricaduta su 28 giocatori che dovranno contribuire a non allungare la lista di Campionati del Mondo ai quali l'Italia non ha partecipato. A far discutere sono, ovviamente, gli esclusi, quelli che Gattuso, per un motivo o per un altro, ha scelto di lasciare a casa o quelli che a causa di infortuni sono stati rimpiazzati all'ultimo. Di certo, tra infortunati e la complicata situazione in cui versa il nostro calcio, Gattuso non avrà avuto la vita facile nello stilare la lista di convocati.

Vicario e Udogie: gli esclusi della Premier

Nonostante la Nazionale abbia bisogno di una marcia in più per qualificarsi ai Mondiali, Gattuso ha preferito rinunciare ad alcuni italiani in Premier League. Uno era imprescindibile, Tonali, che dopo le rassicurazioni sulle sue condizioni è stato chiamato. Uno è stato tanto atteso e finalmente richiamato, Chiesa. L'ala del Liverpool dopo il primo periodo iniziale di difficoltà in Inghilterra, ha trovato più spazio al Liverpool e dopo non aver convinto Spalletti, è riuscito a strappare la convocazione a Gattuso. Tra gli esclusi (per infortunio) spicca Vicario, portiere titolare del Tottenham, che ha lasciato il posto a Caprile, bravo nel meritare la chiamata del ct. Escluso anche Destiny Udogie, anche lui in forze agli Spurs. Il terzino aveva esordito in Nazionale nel 2023 ed ha totalizzato 12 presenze e l'ultima chiamata risale al maggio 2025 con Spalletti in panchina.

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