Da Zaniolo a Pellegrini: ecco tutti i grandi esclusi dai convocati di Gattuso

Berardi, Zaniolo non convincono Gattuso

Berardi e Zaniolo non hanno convinto Gattuso, ma non sono gli unici, tra gli esclusi in attacco, anche Lucca e Maldini. L'attaccante del Sassuolo, al ritorno in Serie A ha già collezionato 7 gol e 4 assist in 19 presenze in Serie A, ma evidentemente non abbastanza da convincere il Ct. Zaniolo invece di rientro dall'infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo, sta trovando più continuità e tranquillità ad Udine con 9 tra gol e assist in 25 gare, ma anche per lui non abbastanza. Gli altri esclusi sono anche Lucca che tra il Napoli e il Nottingham non ha trovato tanto spazio e ha convinto poco e Maldini che dopo il trasfreimento alla Lazio sperava di strappare il pass per i play-off. Lasciato fuori a causa dell'infortunio rimediato contro il Milan, anche Mattia Zaccagni che sembrava in corsa per un posto nella nazionale di Gattuso.