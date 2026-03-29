Mondiali 2026, tragedia e polemiche in Messico: morto un tifoso

Doveva essere una giornata di festa in vista dei prossimi Mondiali, ma si è trasformata in un evento carico di dolore e polemiche. Allo Stadio Azteca di Città del Messico, recentemente ristrutturato proprio per ospitare alcune gare della Coppa del Mondo 2026, si sono verificati episodi che hanno oscurato l’amichevole tra Messico e Portogallo. Poche ore prima del calcio d’inizio, un tifoso ha perso la vita in seguito a una caduta avvenuta all’esterno dell’impianto. Secondo quanto riferito dal servizio di sicurezza, l’uomo, in stato di ebbrezza, avrebbe tentato di saltare da un livello all’altro dello stadio, precipitando al suolo. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, le ferite riportate si sono rivelate fatali.