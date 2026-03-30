 Bosnia, l’allarme Kolasinac è rientrato: il difensore dell’Atalanta ci sarà

Nessun allarme per Sergej Barbarez. Il ct della Bosnia era stato costretto a cambiare, ad inizio ripresa della sfida contro il Galles, Kolasinac, sostituendolo con Alajbegović. Una mossa che, a vederla oggi, ha pagato due volte: l’attaccante del Salisburgo ha segnato il rigore decisivo che ha mandato i Dragoni alla finale contro l’Italia, mentre il difensore dell’Atalanta risulta completamente recuperato e abile per il match con gli azzurri.