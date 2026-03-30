Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 30 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

 Bosnia, l’allarme Kolasinac è rientrato: il difensore dell’Atalanta ci sarà

Il ct Barbarez era stato costretto a cambiarlo a inizio ripresa della sfida contro il Galles ma a Zenica non mancherà
2 min
TagsoggiBosniaKolasinac

Nessun allarme per Sergej Barbarez. Il ct della Bosnia era stato costretto a cambiare, ad inizio ripresa della sfida contro il Galles, Kolasinac, sostituendolo con Alajbegović. Una mossa che, a vederla oggi, ha pagato due volte: l’attaccante del Salisburgo ha segnato il rigore decisivo che ha mandato i Dragoni alla finale contro l’Italia, mentre il difensore dell’Atalanta risulta completamente recuperato e abile per il match con gli azzurri. 

Kolasinac ha svolto tutto l'allenamento ma Barbarez potrebbe preferirgli Alajbegovic

Ieri pomeriggio presso il Butmir Training Centre, il centro sportivo vicino all’aeroporto internazionale di Sarajevo, dove ha sede anche l’Academy dell’FK Sarajevo intitolata al principe malese Ismail Idris (principe ereditario di Johor, lo stato federale più ricco e potente della Malesia, che ha investito a novembre in questo centro), Kolasinac ha svolto tutto l’allenamento con i compagni. Barbarez potrebbe comunque inserire Alajbegovic nell’undici titolare, sfruttando l’entusiasmo del momento.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Clima e ambiente spettrali in BosniaBosnia-Italia, designato Turpin

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS