Bosnia, l’allarme Kolasinac è rientrato: il difensore dell’Atalanta ci sarà
Nessun allarme per Sergej Barbarez. Il ct della Bosnia era stato costretto a cambiare, ad inizio ripresa della sfida contro il Galles, Kolasinac, sostituendolo con Alajbegović. Una mossa che, a vederla oggi, ha pagato due volte: l’attaccante del Salisburgo ha segnato il rigore decisivo che ha mandato i Dragoni alla finale contro l’Italia, mentre il difensore dell’Atalanta risulta completamente recuperato e abile per il match con gli azzurri.
Kolasinac ha svolto tutto l'allenamento ma Barbarez potrebbe preferirgli Alajbegovic
Ieri pomeriggio presso il Butmir Training Centre, il centro sportivo vicino all’aeroporto internazionale di Sarajevo, dove ha sede anche l’Academy dell’FK Sarajevo intitolata al principe malese Ismail Idris (principe ereditario di Johor, lo stato federale più ricco e potente della Malesia, che ha investito a novembre in questo centro), Kolasinac ha svolto tutto l’allenamento con i compagni. Barbarez potrebbe comunque inserire Alajbegovic nell’undici titolare, sfruttando l’entusiasmo del momento.