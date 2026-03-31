Bosnia-Italia, a La Pennicanza la videochiamata scaramantica con Gianluigi Buffon
“Questa è probabilmente la serata più importante degli ultimi 20 anni del calcio italiano, dobbiamo vincerla insieme”
A “La Pennicanza”, il programma in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre, Fiorello si collega in videochiamata con Gianluigi Buffon, per un rito scaramantico. Lo showman lo guida con esercizi di respirazione per scaricare l’ansia: “Questo è una bomba, mi avete rimesso al mondo” - scherza Buffon - “La formazione? Non me la ricordo… In porta c’è Donnarumma, la trovate ovunque. Se in difesa ci sarà Esposito o Retegui? Non ne ho idea, il mister ci voleva pensare bene fino all’ultimo. Stiamo tutti bene fisicamente ma la partita potrebbe durare 120 minuti, bisogna fare delle scelte giuste”. Poi commenta: “Siamo molto positivi e fiduciosi. Sentiamo il paese alle nostre spalle che spinge con noi. Anche tu ci aiuti a farlo, per noi è molto importante. Questa è probabilmente la serata più importante degli ultimi 20 anni del calcio italiano, dobbiamo vincerla insieme”. Il collegamento si chiude con il coro: “Siamo noi, siamo noi, ai Mondiali andiamo noi”.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026