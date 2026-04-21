Italia ripescata al Mondiale? Perché bisognerebbe dire: no, grazie

Ahmad Donyamali, ministro dello Sport e della Gioventù dell'Iran, ha affermato: "L'Iran, qualificatosi sul campo, potrebbe non partecipare al Mondiale a causa della guerra scatenata da Usa e Israele". Tuttavia, ha anche soggiunto: " il nostro compito è preparare la squadra e organizzare ritiri e allenamenti. Considerando la situazione, la decisione finale spetta al governo. È previsto che il 21 maggio i giocatori vadano in un ritiro vic