Shakira torna ai Mondiali, 'Dai Dai' è il nuovo inno che fa già ballare

Ancora lei. Quando si parla di calcio e musica, il nome è uno solo: Shakira . La popstar ha annunciato ufficialmente il suo ritorno come voce dei Mondiali con Dai Dai , brano scelto dalla FIFA come inno della Coppa del Mondo 2026 . Una conferma che sa di tradizione vincente, dopo il successo planetario di Waka Waka nel 2010. La nuova canzone, realizzata insieme all’artista nigeriano Burna Boy, sarà disponibile dal 14 maggio. Intanto, l’anteprima ha già acceso l’entusiasmo dei tifosi: ritmo trascinante, coro immediato (“Oe, oe, oe”) e un sound che mescola influenze caraibiche e internazionali. Per Shakira si tratta della seconda volta come interprete ufficiale dell’inno, ma in realtà il legame con il calcio è molto più profondo. Dai palchi alle cerimonie, la cantante ha costruito negli anni un rapporto privilegiato con la Coppa del Mondo, diventandone di fatto la colonna sonora.

Dai, dai: la canzone di Shakira è l'inno dei Mondiali 2026

L’anteprima di Dai Dai è arrivata con un video girato in uno degli stadi simbolo del calcio mondiale, il Maracanã. Qui Shakira - reduce dal successo a Copacabana - si presenta in versione calcistica, con maglia gialla e pantaloncini blu, circondata da ballerini e palloni iconici. La scena è studiata nei dettagli: la cantante entra in campo con il Trionda, pallone ufficiale del Mondiale 2026, lo sistema sul terreno di gioco come prima di un calcio d’inizio e dà il via alla coreografia. Intorno a lei, danzatori vestiti con i colori di nazionali come Colombia, Argentina e Stati Uniti, a rappresentare l’anima globale del torneo. Non manca il richiamo alla storia: nel video compaiono anche i palloni delle edizioni precedenti, da Germania 2006 a Brasile 2014. Un modo per collegare passato e presente, mentre la musica accompagna immagini pensate per diventare virali. Il finale, con la scritta “We Are Ready”, è una dichiarazione d’intenti: il conto alla rovescia è iniziato.

Un legame speciale con i Mondiali

Quella tra Shakira e la Coppa del Mondo non è una collaborazione qualunque. È una storia che attraversa le edizioni più iconiche del torneo. Nel 2006, in Germania, la cantante fece ballare il mondo con Hips Don’t Lie durante la finale. Poi il trionfo nel 2010 con Waka Waka, diventato uno degli inni più celebri di sempre (senza dimenticare il significativo incontro con Piqué). Nel 2014, in Brasile, arrivò La La La, eseguita insieme a Carlinhos Brown. Ora, con Dai Dai, Shakira punta ad ampliare ulteriormente questo legame, in vista di un’edizione storica del Mondiale: quella del 2026, la prima organizzata in tre Paesi - Stati Uniti, Canada e Messico . e con 48 squadre partecipanti. E se il calcio sarà protagonista in campo, fuori dal campo la colonna sonora è già pronta: ancora una volta, porta la firma di Shakira.