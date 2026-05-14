Show super nell'intervallo della finale dei Mondiali: annunciate due star eccezionali
La finale del Mondiale di calcio 2026 sarà uno spettacolo che andrà oltre la competizione sportiva, come accade da decenni nel SuperBowl di football americano. Gli organizzatori kermesse iridata, in partenza l'11 giugno, hanno annunciato che nella finale in programma il 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey ci sarà uno show nell'intervallo della partita, con la partecipazione di Madonna, Shakira e la star del K-Pop BTS. È una prima volta assoluta che uno spettacolo musicale viene inserito durante la finale di un Mondiale di calcio. A curare lo show sarà Chris Martin, dei Coldplay.
I precedenti nel 2024 e nel 2025
La novità era stata anticipata nei mesi scorsi da Gianni Infantino, presidente della Fifa. "Questo sarà un momento storico per i Mondiali Fifa e uno spettacolo degno del più grande evento sportivo del mondo", le parole del numero uno del calcio mondiale, oggi sui social. Lo spettacolo nell'intervallo ricalca quello tenuto durante la finale della Coppa America 2024 a Miami, quando Shakira si esibì all'Hard Rock Stadium, e lo show in occasione della Coppa del Mondo per club Fifa dello scorso anno, sempre al MetLife Stadium, perfino con uno sforamento dei tradizionali 15 minuti di pausa tra primo e secondo tempo.