Show super nell'intervallo della finale dei Mondiali: annunciate due star eccezionali

La finale del Mondiale di calcio 2026 sarà uno spettacolo che andrà oltre la competizione sportiva, come accade da decenni nel SuperBowl di football americano. Gli organizzatori kermesse iridata, in partenza l'11 giugno, hanno annunciato che nella finale in programma il 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey ci sarà uno show nell'intervallo della partita, con la partecipazione di Madonna, Shakira e la star del K-Pop BTS. È una prima volta assoluta che uno spettacolo musicale viene inserito durante la finale di un Mondiale di calcio. A curare lo show sarà Chris Martin, dei Coldplay.