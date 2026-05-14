Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 14 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Show super nell'intervallo della finale dei Mondiali: annunciate due star eccezionali

Ufficializzato lo spettacolo che andrà in scena tra primo e secondo tempo dell'ultimo atto del torneo iridato, il prossimo 19 luglio
2 min
TagsMondialiMadonnaShakira

La finale del Mondiale di calcio 2026 sarà uno spettacolo che andrà oltre la competizione sportiva, come accade da decenni nel SuperBowl di football americano. Gli organizzatori kermesse iridata, in partenza l'11 giugno, hanno annunciato che nella finale in programma il 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey ci sarà uno show nell'intervallo della partita, con la partecipazione di  Madonna, Shakira e la star del K-Pop BTS. È una prima volta assoluta che uno spettacolo musicale viene inserito durante la finale di un Mondiale di calcio. A curare lo show sarà Chris Martin, dei Coldplay.

 

I precedenti nel 2024 e nel 2025

La novità era stata anticipata nei mesi scorsi da Gianni Infantino, presidente della Fifa. "Questo sarà un momento storico per i Mondiali Fifa e uno spettacolo degno del più grande evento sportivo del mondo", le parole del numero uno del calcio mondiale, oggi sui social. Lo spettacolo nell'intervallo ricalca quello tenuto durante la finale della Coppa America 2024 a Miami, quando Shakira si esibì all'Hard Rock Stadium, e lo show in occasione della Coppa del Mondo per club Fifa dello scorso anno, sempre al MetLife Stadium, perfino con uno sforamento dei tradizionali 15 minuti di pausa tra primo e secondo tempo.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Shakira infiamma CopacabanaBeyoncé è miliardaria

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS