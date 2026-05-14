Da Koné a Marcus Thuram: tutti i convocati della Francia di Deschamps per i Mondiali 2026

PARIGI (FRANCIA) - Ci sono quattro 'italiani' nella lista di Didier Deschamps , ct della Francia che ha ufficializzato le sue scelte in vista della prossima Coppa del Mondo che si svolgerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Koné e Marcus Thuram ai Mondiali con la Francia

L'appuntamento iridato concluderà la lunga avventura alla guida dei "Bleus" per l'ex allenatore della Juve, che ha convocato 26 giocatori in rappresentanza della Francia vice-campione del mondo in carica (impegnata nel girone I con Senegal, Norvegia e Iraq). Tra questi ci sono Koné della Roma, Marcus Thuram dell'Inter e i due milanisti Maignan e Rabiot. Tra gli esclusi invece gli juventini Kalulu e Khephren Thuram, l'ex laziale Guendouzi ma anche Lucas Chevalier, Eduardo Camavinga e l'ex juventino Randal Kolo Muani, mentre la novità è Robin Risser del Lens, eletto miglior portiere della Ligue 1.

I 26 convocati di Deschamps: quattro gli 'italiani'

Portieri - Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Difensori - Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Psg), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).

Centrocampisti - N'Golo Kanté (Fenerbahce), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Psg).

Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Psg), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Psg), Desiré Doué (Psg), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter).