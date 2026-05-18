Modric guiderà la Croazia al Mondiale: la lista dei convocati dal ct Dalic
Luka Modric guiderà ancora la Croazia ai prossimi Mondiali, nonostante i quasi 41 anni e la recente frattura allo zigomo rimediata in campionato durante Juventus-Milan dopo uno scontro con Manuel Locatelli. A confermarlo è stato il ct Zlatko Dalic, che ha presentato la lista preliminare dei 26 convocati: “Si sta allenando con una maschera facciale e sta bene. Forse questa pausa gli ha fatto bene. Vedremo le sue condizioni, ma non ho dubbi che sarà in buona forma”.
Modric guiderà la Croazia al Mondiale: la lista dei convocati dal ct Dalic
Modric, già tornato in panchina nell’ultima gara contro il Genoa con una protezione al volto, potrebbe essere a disposizione anche per l’ultima giornata di Serie A contro il Cagliari. Tra i convocati della Croazia figurano anche diversi giocatori provenienti dal campionato italiano: Marin Pongracic della Fiorentina, Mario Pasalic dell’Atalanta, Nikola Vlasic del Torino, Martin Baturina del Como, Petar Sucic dell’Inter e Nikola Moro del Bologna. Dopo il secondo posto ottenuto nel 2018 e il terzo nel 2022, la Croazia punta ancora a recitare un ruolo importante nel torneo. Dalic però mantiene prudenza: “L’unico obiettivo è superare un girone difficile”, composto da Inghilterra, Panama e Ghana. Il ct ha poi aggiunto: “Abbiamo qualità, giovani ed esperienza, il che mi rende ottimista”. Nella lista dei convocati è presente anche Josko Gvardiol, fuori da mesi per la frattura di una gamba ma che il ct spera di recuperare.
Croazia, la liste preliminare dei 26 convocati per il Mondiale
Portieri: Dominik Livakovic (Dinamo Zagabria), Dominik Kotarski (Copenhagen), Ivor Pandur (Hull City);
Difensori: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Monaco), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Amburgo);
Centrocampisti: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka);
Attaccanti: Ivan Perisic (PSV Eindhoven) Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo).