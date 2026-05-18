Modric guiderà la Croazia al Mondiale: la lista dei convocati dal ct Dalic

Luka Modric guiderà ancora la Croazia ai prossimi Mondiali, nonostante i quasi 41 anni e la recente frattura allo zigomo rimediata in campionato durante Juventus-Milan dopo uno scontro con Manuel Locatelli. A confermarlo è stato il ct Zlatko Dalic, che ha presentato la lista preliminare dei 26 convocati: “Si sta allenando con una maschera facciale e sta bene. Forse questa pausa gli ha fatto bene. Vedremo le sue condizioni, ma non ho dubbi che sarà in buona forma”.