L'Ebola in Congo mette in allarme i Mondiali, la Fifa: "Siamo in contatto con l'Oms"

In vista dei Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti la Fifa deve monitorare e gestire il problema Ebola, esploso negli ultimi giorni dopo il focolaio in Congo. Tra gli esperti c'è chi ha il timore che l'attuale epidemia possa diffondersi senza precedenti, per questo la Fifa ha già fatto sapere che "è a conoscenza della situazione e la sta monitorando attentamente; inoltre è in stretto contatto con la Congo DR Football Association per garantire che la squadra sia informata su tutte le indicazioni mediche e di sicurezza", queste le parole del portavoce della Federazione internazionale a LaPresse.