Ansia Neymar, il Mondiale è a rischio: la lesione al polpaccio lo terrà fuori per tre settimane

Se non è una maledizione, poco ci manca. Con il Mondiale alle porte, un nuovo infortunio scuote il legame tra il Brasile e Neymar , fermato stavolta da una lesione muscolare di secondo grado al polpaccio sinistro. Non è la frattura della terza vertebra lombare del quarto di finale del 2014 contro la Colombia, ma per l’asso brasiliano è un altro duro colpo a pochi giorni dalla convocazione iridata da parte di Ancelotti, che l’ha aspettato fino all’ultimo per inserirlo tra i 26 da portare al Mondiale dopo una stagione ricca di incognite sul piano fisico. Il medico della Nazionale verdeoro, Rodrigo Lasmar , non si è sbilanciato, ma i tempi di recupero dell’ex Barcellona e Psg ruotano attorno alle tre settimane, oltre a tutto ciò che ne consegue sul piano fisico non potendo svolgere un avvicinamento adeguato al torneo. La decisione presa tra la Federcalcio brasiliana, Ancelotti e il suo staff tecnico è quella di non escludere fin da subito Neymar, ma di concedergli due settimane di tempo per il recupero e poi fare nuovamente il punto con una risonanza magnetica. Il termine coincide con la scadenza delle 24 ore prima della partita d'esordio, in modo da poter effettuare eventuali modifiche in extremis alla lista dei 26 convocati. La situazione quindi adesso è in mano all’attaccante e la permanenza negli States con i suoi compagni dipenderà solo dai progressi sul piano fisico.

Quando può rientrare Neymar

Neymar salterà le amichevoli di preparazione (domenica al Maracanã contro Panama e il 7 giugno a Cleveland contro l’Egitto) e soprattutto l’esordio del 13 giugno contro il Marocco nel New Jersey. A quel punto il numero 10 della Seleçao - se tutto dovesse filare liscio - punterà a tornare in campo per le sfide contro Haiti e Scozia che completeranno la fase a gironi. Gli esami strumentali sono stati effettuati a Teresópolis, dopo che il giocatore si era presentato in ritiro lamentando un rigonfiamento al polpaccio e pensando inizialmente che si trattasse di un semplice edema. In questa fase dunque Ancelotti non potrà contare su Neymar mentre solo la settimana prossima avrà a disposizione Martinelli, Magalhães e Marquinhos, impegnati domani nella finale di Champions.

La polemica intorno a Neymar

Ovviamente la nuova vicenda legata a Neymar (infortunatosi lo scorso 17 maggio contro il Coritiba) ha fatto già tanto discutere in Brasile, dove si è creato un caso attorno alla gestione da parte del Santos. Il calciatore non aveva disputato con il suo club le ultime due partite, tra Copa Sudamericana e campionato, ma il medico sociale Rodrigo Zogaib aveva parlato di una situazione fisica in linea con i tempi di recupero e di una sola settimana per avere il giocatore del tutto arruolabile. Invece Neymar resterà fuori fino a oltre metà giugno, dopo che Ancelotti aveva puntato forte sulla sua esperienza escludendo (per fargli posto) João Pedro del Chelsea e Richarlison del Tottenham. Dopo le parole di Lasmar sui tempi di recupero, lo stesso Santos ieri ha diramato una nota piccata dicendo di aver condiviso, nei giorni scorsi, tutti gli esami con la Federcalcio brasiliana. Di certo il numero 10 dei verdeoro esalta ancora la folla brasiliana, vantando 79 gol in 128 presenze e sperando di essere protagonista al suo quarto Mondiale dopo le esperienze del 2014, 2018 e 2022. Ancora una volta però c’è un infortunio che vuole sbarrargli la strada.