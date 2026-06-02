Amichevoli pre-Mondiali: vittoria per il Belgio, De Bruyne titolare e Lukaku in gol

Nuova giornata dedicata alle amichevoli pre-Mondiali , con il Belgio di De Bruyne e Lukaku in campo contro la Croazia , battuta 2-0 in trasferta in virtù delle marcature di Tielemans e dell'attaccante del Napoli, inserito in corso d'opera da Rudi Garcia . Successo importante anche per Canada e Colombia , che lanciano segnali confortanti contro Uzbekistan e Costa Rica.

Amichevoli pre-Mondiali: De Bruyne titolare, Lukaku in gol. Segnali per il Napoli

Un gol per tempo per il Belgio di Rudi Garcia, che liquida la pratica Croazia grazie alle reti di Tielemans e Romelu Lukaku. 67 minuti per Kevin De Bruyne, partito titolare e poi sostituito da Meunier. Il centravanti del Napoli, invece, è subentrato al 73' al posto dell'atalantino De Ketelaere ed è andato a segno in pieno recupero, chiudendo la partita al 96'. Bene anche Canada e Colombia, che superano rispettivamente l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro (2-0) e la Costa Rica (3-1). Osorio e Nelson i trascinatori della nazionale co-host dei Mondiali 2026, mentre Sanchez, Diaz e Suarez hanno consentito ai Cafeteros di rendere vano il gol del momentaneo 2-1 di Soto. A Tbilisi, invece, non vanno oltre l'1-1 Georgia e Romania: a Kvilitaia ha risposto Munteanu.

Poker del Marocco, doppietta di Saibari contro il Magadascar. Pochi minuti per Brahim Diaz

Non sbaglia il Marocco, trascinato dal talento di Saibari, autore di una doppietta tra il 4' e il 25' della prima frazione di gioco. Nella ripresa, ampie rotazioni per il ct Ouahbi. Nel finale, arriva anche il tris della nazionale marocchina, con Rahimi che finalizza il calcio di rigore assegnato dall'arbitro Boubou. Al 79', rosso per Raheriniaina, che costringe gli ospiti a chiudere in inferiorità numerica. All'87' c'è spazio anche per il poker di El Kaabi. 4-0 il risultato. Solo una manciata di minuti per Brahim Diaz, entrato all'81' al posto dell'ex Fiorentina Amrabat e accostato alla Juve di Spalletti all'alba del mercato estivo. Nell'ultimo test di giornata, invece, pari tra Galles e Ghana, con la rete in extremis di Koumas che annulla l'iniziale vantaggio ospite targato Yirenkyi.