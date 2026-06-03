Amichevoli pre-Mondiali: l'Olanda di Malen cade contro l'Algeria. Pari per Hojlund contro il Congo
Proseguono le partite in preparazione del prossimo Mondiale in Nord America. Olanda in campo contro l'Algeria, entrambe protagoniste del torneo: termina 1-0 per i nordafricani la sfida al De Kuip di Rotterdam. Reduce da una seconda parte di stagione fenomenale con la maglia della Roma, Donyell Malen viene schierato titolare da Koeman nella partita contro la nazionale guidata dall'ex allenatore della Lazio Petkovic. 69 minuti in campo per l'attaccante che però rimane a secco. Olanda che crolla nel finale subendo il gol della sconfitta segnato da Moussa all'86'. Tra gli "italiani" in campo anche Koopmeiners e De Roon per gli Oranje (da subentrati), Belghali del Verona per i nordafricani.
Malen e Hojlund a secco. Esordio con sconfitta per Maran con l'Albania
Pareggio senza reti anche per la Danimarca di Hojlund nella sfida contro la Repubblica Democratica del Congo. La sfida di Liegi termina 0-0, con l'attaccante del Napoli schierato titolare nel tridente con Daghim e l'ex Lecce Dorgu. Hojlund è rimasto in campo per 74 minuti, senza però riuscire a trovare il gol, nel giorno in cui è stato ufficializzato il suo acquisto a titolo definitivo da parte del Napoli. Danesi che nella prossima amichevole sfideranno l'Ucraina di Maldera. Facendo il quadro delle altre amichevoli, in campo anche due escluse eccellenti dal Mondiale, Polonia e Nigeria. A Varsavia finisce 2-2: Simon sblocca la partita al 25', Potulski trova il gol del pareggio a fine primo tempo. Onuachu al 77' trasforma il rigore del momentaneo vantaggio, prima della rete della vittoia firmata da Wisniewski al 95'. Vittoria anche per Israele nella sfida contro l'Albania, alla prima partita di Maran sulla panchina della nazionale balcanica: 1-0 per la nazionale di Cohen grazie al gol di Gloukh.