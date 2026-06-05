Tim, nuovo accordo con Dazn per portare i Mondiali di calcio a tutti i clienti

Con il Pass dedicato è possibile vedere tutte le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026™️ TIM e DAZN rafforzano la loro collaborazione in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026™️, con un nuovo accordo che amplia la possibilità di accedere ai contenuti del torneo. I clienti TIM, infatti, possono sottoscrivere il Pass Mondiali di DAZN, pensato per seguire l’intera competizione con un’offerta flessibile e completa. L’iniziativa si affianca all’offerta già disponibile su TimVision che consente ai clienti che hanno attivato un abbonamento DAZN nelle versioni Full o Family di seguire il Mondiale senza costi aggiuntivi. Il Pass Mondiali è pensato per ampliare ulteriormente la platea, offrendo anche a chi non dispone di queste offerte una soluzione dedicata per vivere l’intero torneo. In particolare, grazie al Pass Mondiali, i clienti TIM possono accedere su DAZN all’intero pacchetto FIFA World Cup 2026™️: 104 partite, di cui 69 in esclusiva, oltre a highlights, contenuti speciali on demand e nuovi show che accompagneranno la giornata calcistica. Il Pass Mondiali di DAZN, official broadcaster in Italia della FIFA World Cup 2026™️, è disponibile su tutti i canali di vendita TIM: dall’App MyTIM ai negozi, dal web al servizio clienti 187 e 119, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico di tifosi sempre più ampio.

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