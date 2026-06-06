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Mondiali 2026, l'Iran accusa gli Stati Uniti: "Visti negati a gran parte della delegazione"

Teheran denuncia un trattamento discriminatorio da parte di Washington dopo il mancato rilascio dei permessi d'ingresso a numerosi dirigenti e membri dello staff
2 min
TagsmondialeIranUsa

Nuovo caso diplomatico in vista dei Mondiali 2026. L'Iran ha infatti accusato gli Stati Uniti di aver negato il visto a numerosi membri della delegazione che accompagnerà la nazionale alla Coppa del Mondo, denunciando quello che definisce un "trattamento deliberatamente discriminatorio" nei confronti del Paese. Le critiche sono arrivate attraverso una nota diffusa dall'ambasciata iraniana in Turchia, che ha contestato la ricostruzione fornita dalle autorità statunitensi riguardo ai permessi d'ingresso concessi in vista della manifestazione.

La richiesta di intervento della FIFA

L'Iran ha infine chiamato in causa direttamente la FIFA, chiedendo all'organo che governa il calcio mondiale di intervenire sulla vicenda. "La FIFA deve ritenere gli Stati Uniti responsabili delle violazioni delle sue regole e del trattamento discriminatorio riservato alla nazionale di calcio iraniana", conclude la nota. Al momento non è arrivata una replica ufficiale da parte delle autorità statunitensi. La questione rischia però di trasformarsi in un nuovo fronte di tensione alla vigilia di un Mondiale che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico e che vedrà proprio gli USA ospitare gran parte delle partite della competizione.

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