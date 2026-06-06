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sabato 6 giugno 2026
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Mondiale, che sia l'ultimo senza l'Italia. Peccato sia ultimo di Ronaldo, Messi e Modric

L'11 giugno si apre il torneo iridato ospitato da Usa, Canada e Messico. Sarà il più affollato(48 squadre suddivise in 12 gironi) e il più ricco nella storia del calcio. Senza gli azzurri, ma con i tre Fenomeni, purtroppo al passo d'addio
1 min
"Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift. That is why it is called the present"; "Ieri è storia, domani è un mistero, oggi è un regalo. Ecco perché si chiama presente". L'antica perla di saggezza intrisa nella cultura popolare americana, scandisce il conto alla rovescia verso l'appuntamento planetario che malauguratamente non prevede regali per noi, essendoci abbondantemente

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