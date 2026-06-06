Mondiale, che sia l'ultimo senza l'Italia. Peccato sia ultimo di Ronaldo, Messi e Modric

"Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift. That is why it is called the present"; "Ieri è storia, domani è un mistero, oggi è un regalo. Ecco perché si chiama presente". L'antica perla di saggezza intrisa nella cultura popolare americana, scandisce il conto alla rovescia verso l'appuntamento planetario che malauguratamente non prevede regali per noi, essendoci abbondantemente