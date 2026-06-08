L'Olanda di Malen vince contro Cannavaro. Olise trascina la Francia

Proseguono gli ultimi test per le nazionali prima dell'inizio dei Mondiali in Nord America, in programma per l'11 giugno. In campo l'Olanda contro l'Uzbekistan. 2-1 all'Icahn Stadium di New York: la doppietta di Gakpo, entrambi su rigore, regala la vittoria alla squadra di Koeman. Malen parte ancora titolare al centro dell'attaco degli Oranje ma non trova il gol ed esce al 65esimo. Domina l'Olanda nel primo tempo che sfiora il gol dopo dieci minuti proprio con l'attaccante della Roma che da ottima posizione non riesce a inquadrare la porta. Alla mezz'ora di gioco, Urozov atterra Summerville in area, rigore per l'Olanda: dal dischetto si presenta Gakpo che non sbaglia. Nella ripresa Van Dijk e Summerville vanno vicini al raddoppio che però non arriva e prova ad approfittarne l'Uzbekistan. La nazionale di Cannavaro attacca e conquista anche un calcio di rigore, che viene però revocato. Passano due minuti e Guus Til viene espulso per fallo tattico di mano. L'Uzbekistan dunque si riversa in avanti alla ricerca del gol del pareggio che arriva al 92' con Sergeev che da due passi incrocia e la mette dentro. Passano pochi minuti e a recupero ormai scaduto l'arbitro concede un altro calcio di rigore in favore dell'Olanda dopo che Khushanov ha atterrato in area van Hecke: calcia ancora Gakpo che non sbaglia.