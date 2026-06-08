L'Olanda di Malen vince contro Cannavaro. Olise trascina la Francia
Proseguono gli ultimi test per le nazionali prima dell'inizio dei Mondiali in Nord America, in programma per l'11 giugno. In campo l'Olanda contro l'Uzbekistan. 2-1 all'Icahn Stadium di New York: la doppietta di Gakpo, entrambi su rigore, regala la vittoria alla squadra di Koeman. Malen parte ancora titolare al centro dell'attaco degli Oranje ma non trova il gol ed esce al 65esimo. Domina l'Olanda nel primo tempo che sfiora il gol dopo dieci minuti proprio con l'attaccante della Roma che da ottima posizione non riesce a inquadrare la porta. Alla mezz'ora di gioco, Urozov atterra Summerville in area, rigore per l'Olanda: dal dischetto si presenta Gakpo che non sbaglia. Nella ripresa Van Dijk e Summerville vanno vicini al raddoppio che però non arriva e prova ad approfittarne l'Uzbekistan. La nazionale di Cannavaro attacca e conquista anche un calcio di rigore, che viene però revocato. Passano due minuti e Guus Til viene espulso per fallo tattico di mano. L'Uzbekistan dunque si riversa in avanti alla ricerca del gol del pareggio che arriva al 92' con Sergeev che da due passi incrocia e la mette dentro. Passano pochi minuti e a recupero ormai scaduto l'arbitro concede un altro calcio di rigore in favore dell'Olanda dopo che Khushanov ha atterrato in area van Hecke: calcia ancora Gakpo che non sbaglia.
Gakpo salva l'Olanda, Olise show per la Francia
Ultima sfida in Francia prima della partenza verso il Nord America per la squadra di Deschamps. Allo Stade Pierre-Mauroy va in scena l'Olise show. Tripletta per la stella del Bayern Monaco nell'amichevole contro l'Irlanda del Nord, finisce 3-1 a Lille. Gara dominata dai francesi che però si sblocca solo al 43' con Olise che in area trova il destro vincente. La ripresa inizia come era finito il primo tempo: l'esterno del Bayern Monaco stavolta la mette dentro con il mancino e firma il raddoppio. Reagisce l'Irlanda del Nord che accorcia le distanze grazie al gol di Patrick Kelly. Ma ancora una volta ci pensa Olise a chiudere i giochi, con il mancino mette il pallone sotto la traversa e chiude al meglio l'ultima amichevole prima del grande torneo.