Mondiali 2026 in tv: dove vedere le partite su Rai e Dazn. La lista completa

Di seguito il calendario completo delle partite con date , orari italiani e copertura televisiva su Rai e Dazn.

11 GIUGNO

Ore 21:00 - Messico-Sudafrica (Gruppo A) - Rai e Dazn

12 GIUGNO

Ore 4:00 - Corea del Sud-Repubblica Ceca (Gruppo A) - Dazn

Ore 21:00 - Canada-Bosnia (Gruppo B) - Rai e Dazn

13 GIUGNO

Ore 3:00 - Usa-Paraguay (Gruppo D) - Dazn

Ore 21:00 - Qatar-Svizzera (Gruppo B) - Dazn

14 GIUGNO

Ore 0:00 - Brasile-Marocco (Gruppo C) - Rai e Dazn

Ore 3:00 - Haiti-Scozia (Gruppo C) - Dazn

Ore 6:00 - Australia-Turchia (Gruppo D) - Dazn

Ore 19:00 - Germania-Curacao (Gruppo E) - Dazn

Ore 22:00 - Olanda-Giappone (Gruppo F) - Rai e Dazn

15 GIUGNO

Ore 1:00 - Costa d’Avorio-Ecuador (Gruppo E) - Dazn

Ore 4:00 - Svezia-Tunisia (Gruppo F) - Dazn

Ore 18:00 - Spagna-Capo Verde (Gruppo H) - Dazn

Ore 21:00 - Belgio-Egitto (Gruppo G) - Rai e Dazn

16 GIUGNO

Ore 0:00 - Arabia Saudita-Uruguay (Gruppo H) - Dazn

Ore 3:00 - Iran-Nuova Zelanda (Gruppo G) - Dazn

Ore 21:00 - Francia-Senegal (Gruppo I) - Rai e Dazn

17 GIUGNO

Ore 0:00 - Iraq-Norvegia (Gruppo I) - Dazn

Ore 3:00 - Argentina-Algeria (Gruppo J) - Dazn

Ore 6:00 - Austria-Giordania (Gruppo J) - Dazn

Ore 19:00 - Portogallo-RD Congo (Gruppo K) - Dazn

Ore 22:00 - Inghilterra-Croazia (Gruppo L) - Rai e Dazn

18 GIUGNO

Ore 1:00 - Ghana-Panama (Gruppo L) - Dazn

Ore 4:00 - Uzbekistan-Colombia (Gruppo K) - Dazn

Ore 18:00 - Repubblica Ceca-Sudafrica (Gruppo A) - Dazn

Ore 21:00 - Svizzera-Bosnia (Gruppo B) - Rai e Dazn

19 GIUGNO

Ore 0:00 - Canada-Qatar (Gruppo B) - Dazn

Ore 3:00 - Messico-Corea del Sud (Gruppo A) - Dazn

Ore 21:00 - Usa-Australia (Gruppo D) - Rai e Dazn

20 GIUGNO

Ore 0:00 - Scozia-Marocco (Gruppo C) - Dazn

Ore 2:30 - Brasile-Haiti (Gruppo C) - Dazn

Ore 5:00 - Turchia-Paraguay (Gruppo D) - Dazn

Ore 19:00 - Olanda-Svezia (Gruppo F) - Dazn

Ore 22:00 - Germania-Costa d’Avorio (Gruppo E) - Rai e Dazn

21 GIUGNO

Ore 2:00 - Ecuador-Curacao (Gruppo E) - Dazn

Ore 6:00 - Tunisia-Giappone (Gruppo F) - Dazn

Ore 18:00 - Spagna-Arabia Saudita (Gruppo H) - Rai* e Dazn

Ore 21:00 - Belgio-Iran (Gruppo G) - Rai* e Dazn

*una delle due

22 GIUGNO

Ore 0:00 - Uruguay-Capo Verde (Gruppo H) - Dazn

Ore 3:00 - Nuova Zelanda-Egitto (Gruppo G) - Dazn

Ore 19:00 - Argentina-Austria (Gruppo J) - Rai e Dazn

Ore 23:00 - Francia-Iraq (Gruppo I) - Dazn

23 GIUGNO

Ore 2:00 - Norvegia-Senegal (Gruppo I) - Dazn

Ore 5:00 - Giordania-Algeria (Gruppo J) - Dazn

Ore 19:00 - Portogallo-Uzbekistan (Gruppo K) - Dazn

Ore 22:00 - Inghilterra-Ghana (Gruppo L) - Rai e Dazn

24 GIUGNO

Ore 1:00 - Panama-Croazia (Gruppo L) - Dazn

Ore 4:00 - Colombia-RD Congo (Gruppo K) - Dazn

Ore 21:00 - Svizzera-Canada (Gruppo B) - Rai e Dazn

Ore 21:00 - Bosnia-Qatar (Gruppo B) - Dazn

25 GIUGNO

Ore 0:00 - Scozia-Brasile (Gruppo C) - Dazn

Ore 0:00 - Marocco-Haiti (Gruppo C) - Dazn

Ore 3:00 - Repubblica Ceca-Messico (Gruppo A) - Dazn

Ore 3:00 - Sudafrica-Corea del Sud (Gruppo A) - Dazn

Ore 22:00 - Curacao-Costa d’Avorio (Gruppo E) - Dazn

Ore 22:00 - Ecuador-Germania (Gruppo E) - Rai e Dazn

26 GIUGNO

Ore 1:00 - Giappone-Svezia (Gruppo F) - Dazn

Ore 1:00 - Tunisia-Olanda (Gruppo F) - Dazn

Ore 4:00 - Turchia-Usa (Gruppo D) - Dazn

Ore 4:00 - Paraguay-Australia (Gruppo D) - Dazn

Ore 21:00 - Norvegia-Francia (Gruppo I) - Rai e Dazn

Ore 21:00 - Senegal-Iraq (Gruppo I) - Dazn

27 GIUGNO

Ore 2:00 - Capoverde-Arabia Saudita (Gruppo H) - Dazn

Ore 2:00 - Uruguay-Spagna (Gruppo H) - Dazn

Ore 5:00 - Egitto-Iran (Gruppo G) - Dazn

Ore 5:00 - Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) - Dazn

Ore 23:00 - Panama-Inghilterra (Gruppo L) - Rai* e Dazn Ore 23:00 - Croazia-Ghana (Gruppo L) - Rai* e Dazn

*una delle due, da scegliere

28 GIUGNO

Ore 1:30 - Colombia-Portogallo (Gruppo K) - Dazn

Ore 1:30 - RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) - Dazn

Ore 4:00 - Algeria-Austria (Gruppo J) - Dazn

Ore 4:00 - Giordania-Argentina (Gruppo J) - Dazn