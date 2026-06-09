Mondiali 2026 in tv: dove vedere le partite su Rai e Dazn. La lista completa
L'attesa è finita: dall'11 giugno al 19 luglio andrà in scena il Mondiale 2026, la prima edizione della Coppa del Mondo a 48 squadre ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. Saranno 104 le partite complessive del torneo, tra fase a gironi e fase a eliminazione diretta, con la copertura televisiva affidata a Rai e Dazn.
Mondiali 2026, la date e dove vedere tutte le partite
Si partirà l'11 giugno con la sfida inaugurale tra Messico e Sudafrica allo storico stadio Azteca di Città del Messico.
La fase a eliminazione diretta scatterà il 28 giugno con i sedicesimi di finale e proseguirà fino alla finalissima del 19 luglio, in programma alle ore 21 italiane. Prevista anche la finale per il terzo posto il 18 luglio.
Rai e Dazn: ecco dove vedere i match della fase a gironi dei Mondiali
Di seguito il calendario completo delle partite con date, orari italiani e copertura televisiva su Rai e Dazn.
11 GIUGNO
Ore 21:00 - Messico-Sudafrica (Gruppo A) - Rai e Dazn
12 GIUGNO
Ore 4:00 - Corea del Sud-Repubblica Ceca (Gruppo A) - Dazn
Ore 21:00 - Canada-Bosnia (Gruppo B) - Rai e Dazn
13 GIUGNO
Ore 3:00 - Usa-Paraguay (Gruppo D) - Dazn
Ore 21:00 - Qatar-Svizzera (Gruppo B) - Dazn
14 GIUGNO
Ore 0:00 - Brasile-Marocco (Gruppo C) - Rai e Dazn
Ore 3:00 - Haiti-Scozia (Gruppo C) - Dazn
Ore 6:00 - Australia-Turchia (Gruppo D) - Dazn
Ore 19:00 - Germania-Curacao (Gruppo E) - Dazn
Ore 22:00 - Olanda-Giappone (Gruppo F) - Rai e Dazn
15 GIUGNO
Ore 1:00 - Costa d’Avorio-Ecuador (Gruppo E) - Dazn
Ore 4:00 - Svezia-Tunisia (Gruppo F) - Dazn
Ore 18:00 - Spagna-Capo Verde (Gruppo H) - Dazn
Ore 21:00 - Belgio-Egitto (Gruppo G) - Rai e Dazn
16 GIUGNO
Ore 0:00 - Arabia Saudita-Uruguay (Gruppo H) - Dazn
Ore 3:00 - Iran-Nuova Zelanda (Gruppo G) - Dazn
Ore 21:00 - Francia-Senegal (Gruppo I) - Rai e Dazn
17 GIUGNO
Ore 0:00 - Iraq-Norvegia (Gruppo I) - Dazn
Ore 3:00 - Argentina-Algeria (Gruppo J) - Dazn
Ore 6:00 - Austria-Giordania (Gruppo J) - Dazn
Ore 19:00 - Portogallo-RD Congo (Gruppo K) - Dazn
Ore 22:00 - Inghilterra-Croazia (Gruppo L) - Rai e Dazn
18 GIUGNO
Ore 1:00 - Ghana-Panama (Gruppo L) - Dazn
Ore 4:00 - Uzbekistan-Colombia (Gruppo K) - Dazn
Ore 18:00 - Repubblica Ceca-Sudafrica (Gruppo A) - Dazn
Ore 21:00 - Svizzera-Bosnia (Gruppo B) - Rai e Dazn
19 GIUGNO
Ore 0:00 - Canada-Qatar (Gruppo B) - Dazn
Ore 3:00 - Messico-Corea del Sud (Gruppo A) - Dazn
Ore 21:00 - Usa-Australia (Gruppo D) - Rai e Dazn
20 GIUGNO
Ore 0:00 - Scozia-Marocco (Gruppo C) - Dazn
Ore 2:30 - Brasile-Haiti (Gruppo C) - Dazn
Ore 5:00 - Turchia-Paraguay (Gruppo D) - Dazn
Ore 19:00 - Olanda-Svezia (Gruppo F) - Dazn
Ore 22:00 - Germania-Costa d’Avorio (Gruppo E) - Rai e Dazn
21 GIUGNO
Ore 2:00 - Ecuador-Curacao (Gruppo E) - Dazn
Ore 6:00 - Tunisia-Giappone (Gruppo F) - Dazn
Ore 18:00 - Spagna-Arabia Saudita (Gruppo H) - Rai* e Dazn
Ore 21:00 - Belgio-Iran (Gruppo G) - Rai* e Dazn
*una delle due
22 GIUGNO
Ore 0:00 - Uruguay-Capo Verde (Gruppo H) - Dazn
Ore 3:00 - Nuova Zelanda-Egitto (Gruppo G) - Dazn
Ore 19:00 - Argentina-Austria (Gruppo J) - Rai e Dazn
Ore 23:00 - Francia-Iraq (Gruppo I) - Dazn
23 GIUGNO
Ore 2:00 - Norvegia-Senegal (Gruppo I) - Dazn
Ore 5:00 - Giordania-Algeria (Gruppo J) - Dazn
Ore 19:00 - Portogallo-Uzbekistan (Gruppo K) - Dazn
Ore 22:00 - Inghilterra-Ghana (Gruppo L) - Rai e Dazn
24 GIUGNO
Ore 1:00 - Panama-Croazia (Gruppo L) - Dazn
Ore 4:00 - Colombia-RD Congo (Gruppo K) - Dazn
Ore 21:00 - Svizzera-Canada (Gruppo B) - Rai e Dazn
Ore 21:00 - Bosnia-Qatar (Gruppo B) - Dazn
25 GIUGNO
Ore 0:00 - Scozia-Brasile (Gruppo C) - Dazn
Ore 0:00 - Marocco-Haiti (Gruppo C) - Dazn
Ore 3:00 - Repubblica Ceca-Messico (Gruppo A) - Dazn
Ore 3:00 - Sudafrica-Corea del Sud (Gruppo A) - Dazn
Ore 22:00 - Curacao-Costa d’Avorio (Gruppo E) - Dazn
Ore 22:00 - Ecuador-Germania (Gruppo E) - Rai e Dazn
26 GIUGNO
Ore 1:00 - Giappone-Svezia (Gruppo F) - Dazn
Ore 1:00 - Tunisia-Olanda (Gruppo F) - Dazn
Ore 4:00 - Turchia-Usa (Gruppo D) - Dazn
Ore 4:00 - Paraguay-Australia (Gruppo D) - Dazn
Ore 21:00 - Norvegia-Francia (Gruppo I) - Rai e Dazn
Ore 21:00 - Senegal-Iraq (Gruppo I) - Dazn
27 GIUGNO
Ore 2:00 - Capoverde-Arabia Saudita (Gruppo H) - Dazn
Ore 2:00 - Uruguay-Spagna (Gruppo H) - Dazn
Ore 5:00 - Egitto-Iran (Gruppo G) - Dazn
Ore 5:00 - Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) - Dazn
Ore 23:00 - Panama-Inghilterra (Gruppo L) - Rai* e Dazn Ore 23:00 - Croazia-Ghana (Gruppo L) - Rai* e Dazn
*una delle due, da scegliere
28 GIUGNO
Ore 1:30 - Colombia-Portogallo (Gruppo K) - Dazn
Ore 1:30 - RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) - Dazn
Ore 4:00 - Algeria-Austria (Gruppo J) - Dazn
Ore 4:00 - Giordania-Argentina (Gruppo J) - Dazn
Mondiali 2026, fase a eliminazione diretta: dove vedere le partite
SEDICESIMI DI FINALE
28 GIUGNO
(73) Ore 21:00 - 2A-2AB - Rai e Dazn
29 GIUGNO
(74) Ore 19:00 - 1C-2F - Dazn
(75) Ore 22:30 - 1E-3ABCDF - Rai e Dazn
30 GIUGNO
(76) Ore 3:00 - 1F-2C - Dazn
(77) Ore 19:00 - 2E-2I - Rai* e Dazn
(78) Ore 23:00 - 1I-3CDFGH - Rai* e Dazn
*una delle due, da scegliere
1 LUGLIO
(79) Ore 3:00 - 1A-3CEFHI - Dazn
(80) Ore 18:00 - 1L-3EHIJK - Dazn
(81) Ore 22:00 - 1G-3AEHIJ - Rai e Dazn
2 LUGLIO
(82) Ore 2:00 - 1D-3BEFIJ - Dazn
(83) Ore 21:00 - 1H-2J - Rai e Dazn
3 LUGLIO
(84) Ore 1:00 - 2K-2L - Dazn
(85) Ore 5:00 - 1B-3EFGIJ - Dazn
(86) Ore 20:00 - 2D-2G - Rai e Dazn
4 LUGLIO
(87) Ore 0:00 - 1J-2H - Dazn
(88) Ore 3:30 - 1K-3DEIJL - Dazn
OTTAVI DI FINALE
4 LUGLIO
(89) Ore 19:00 - W73-W75 - Dazn
(90) Ore 23:00 - W74-W77 - Rai e Dazn
5 LUGLIO
(91) Ore 22:00 - W76-W78 - Rai e Dazn
6 LUGLIO
(92) Ore 2:00 - W79-W80 - Dazn
(93) Ore 21:00 - W83-W84 - Rai e Dazn
7 LUGLIO
(94) Ore 2:00 - W81-W82 - Dazn
(95) Ore 18:00 - W86-W88 - Dazn
(96) Ore 22:00 - W85-W87 - Rai e Dazn
QUARTI DI FINALE
9 LUGLIO
(97) Ore 22:00 - W89-W90 - Rai e Dazn
10 LUGLIO
(98) Ore 21:00 - W93-W94 - Rai e Dazn
11 LUGLIO
(99) Ore 23:00 - W91-W92 - Rai e Dazn
12 LUGLIO
(100) Ore 3:00 - W95-W96 - Rai e Dazn
SEMIFINALI
14 LUGLIO
(101) Ore 21:00 - W97-W98 - Rai e Dazn
15 LUGLIO
(102) Ore 21:00 - W99-W100 - Rai e Dazn
FINALE TERZO POSTO
18 LUGLIO
Ore 23:00 - Perdente S1 - Perdente S2 - Rai e Dazn
FINALE
19 LUGLIO
Ore 21:00 - Vincente S1 - Vincente S2 - Rai e Dazn
L'attesa è finita: dall'11 giugno al 19 luglio andrà in scena il Mondiale 2026, la prima edizione della Coppa del Mondo a 48 squadre ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. Saranno 104 le partite complessive del torneo, tra fase a gironi e fase a eliminazione diretta, con la copertura televisiva affidata a Rai e Dazn.
Mondiali 2026, la date e dove vedere tutte le partite
Si partirà l'11 giugno con la sfida inaugurale tra Messico e Sudafrica allo storico stadio Azteca di Città del Messico.
La fase a eliminazione diretta scatterà il 28 giugno con i sedicesimi di finale e proseguirà fino alla finalissima del 19 luglio, in programma alle ore 21 italiane. Prevista anche la finale per il terzo posto il 18 luglio.