Le nuove regole Fifa ai Mondiali sulle perdite di tempo. La prima vittima è... Koné

Le nuove regole della Fifa sui tempi morti delle partite e le perdite di tempo hanno già una vittima illustre: è il romanista Manu Koné. Dopo aver segnato una tripletta contro l'Irlanda del Nord (3-1) in un'amichevole lunedì sera, Michael Olise è stato giustamente sostituito. E, a quel punto, si è preso del tempo per salutare il pubblico in festa a Villeneuve-d'Ascq, dove si stava giocando. "A quanto pare - scrive L'Equipe - troppo tempo, visto che il suo sostituto, Manu Koné, non è stato in grado di entrare subito in campo". Ecco cosa è successo: Olise ci ha messo troppo tempo a lasciare il terreno di gioco e quindi Koné non è potuto entrare. Secondo la nuova regola, infatti, i giocatori devono lasciare il campo in meno di 10 secondi, altrimenti i subentrati devono aspettare la successiva interruzione di gioco. Al romanista è successo questo, è entrato in campo dopo oltre 60 secondi e la Francia ha così giocato in 10 per quel tempo.