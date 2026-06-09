La Spagna cala il tris contro il Perù nell'ultima amichevole pre Mondiali senza Yamal e Nico Williams

Perù-Spagna 1-3: gol di Oyarzabal, Rodri, autogol di Pedro Gallese e rete di Cedeno

Gol di Oyarzabal al 2', Rodri al 32' e autogol del portiere Pedro Gallese al 53'. Al 66' il Perù ha accorciato con Cedeno. La Roja ha così testato le condizioni di gioco in altitudine, che dovrà affrontare nella terza partita del girone, a Guadalajara, contro l'Uruguay (calcio d'inizio alle 2, ora italiana). L'esordio delle Furie Rosse, inserite nel gruppo H, è in programa il 15 giugno ad Atlanta contro Capoverde.

Sempre ad Atlanta, il 21 giugno, è in programma la sfida con l'Arabia Saudita. Entrambi i match sono in programma alle 18 ora italiana. La Spagna arriva al Mondiale dopo la vittoria di Euro 2024. L'obiettivo è cancellare la delusione per l'eliminazione negli ottavi di finale in Qatar di quattro anni fa, ai calci di rigore contro il Marocco. Il sogno è vincere di nuovo in successione la competizione iridata e gli Europei come accadde a cavallo tra il 2008 (successo in finale sulla Germania) e il 2010 (successo in finale contro l'Italia).