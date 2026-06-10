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mercoledì 10 giugno 2026
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Rute Jota a Robertson: "Vivi il sogno Mondiale per te e per Diogo"

Il Mondiale dona già emozioni fortissime. Come la lettera che la moglie del campione portoghese ha indirizzato al capitano della Scozia, compagno nel Liverpool e grande amico dell'indimenticabile giocatore, scomparso con il fratello il 3 luglio 2025, in un tragico incidente stradale
Xavier Jacobelli
1 min
TagsRute CardosoDiogo JotaAndy Robertson

Dopo 28 anni di assenza, la Scozia debutterà nel Mondiale il 14 giugno a Boston, avversaria Haiti. L'attesa dei tifosi Tartan Army è enorme e ricca di forti emozioni. Come quelle suscitate dalla commovente lettera che il capitano

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