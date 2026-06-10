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Torna l'allarme temporali e fulmini in vista dei Mondiali: posticipata l'amichevole tra Inghilterra e Costa Rica

Il fischio d'inizio del match in programma a Orlando è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche avverse: i dettagli
3 min
TagsMondiali 2026InghilterraMeteo

ORLANDA (USA) - Torna l'allarme temporali negli Stati Uniti e ne fa in qualche modo le spese l'Inghilterra, che si prepara per i Mondiali 2026 al via domani (11 giugno) e in programma fino al 16 luglio negli stessi Usa, in Messico e in Canada.

Mondiali 2026: il calendario

 

 

Pioggia e fulmini, rinviato l'inizio di Inghilterra-Costa Rica

Il via dell'ultima amichevole della selezione guidata dal ct tedesco Thomas Tuchel contro la Costa Rica è stato infatti posticipato a causa di un forte temporale che si è abbattuto su Orlando. La pioggia torrenziale e i fulmini hanno reso il campo dell'Inter&Co Stadium pesantemente allagato prima del calcio d'inizio, che era previsto per le 16 locali (le 22 italiane) ed è stato rinviato per il momento di un'ora (nella speranza che le condizioni meteo migliorino).

 

 

La selezione di Tuchel inserita nel girone L

"La partita di oggi contro il Costa Rica è stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche a Orlando. Forniremo ulteriori aggiornamenti non appena li avremo", la nota della federcalcio inglese. I ritardi per maltempo sono stati una caratteristica frequente della Coppa del Mondo per club negli Stati Uniti 12 mesi fa e potrebbero avere un impatto significativo sulla Coppa del Mondo per nazionali. L'Inghilterra è stata inserita nel girone L e farà il suo debutto ai Mondiali 2026 mercoledì 17 giugno (ore 22 italiane) contro la Croazia, poi sfiderà il Ghana martedì 23 giugno (ore 22 italiane) e affronterà infine la nazionale di Panama sabato 27 giugno (ore 23 italiane).

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