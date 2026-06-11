Dai campioni dell’Argentina fino alle stelle della Spagna e il Brasile di Ancelotti: tutte le regine del Mondiale 2026

Agli ottavi del Mondiale qatariota non c’erano intruse. Tale non si poteva definire il Marocco, che arrivò fino alla semifinale con la Francia, diciamo che c’erano quattro nazionali di livello inferiore rispetto alle altre, Polonia, Corea del Sud, Usa e Giappone, che tuttavia aveva messo fuori al primo turno la Germania. Tre anni e mezzo dopo, chissà quale sorpresa ci riserverà il Mondiale XXXL voluto da Infantino . Le intruse stavolta non mancheranno. Molti aspettano gli scontri diretti dei sedicesimi di finale (prima giornata il 28 giugno) pr capirci qualcosa, ma fra le prime trentadue squadre del mondo quante saranno quelle in grado di alzare, o quanto meno sostenere, il livello tecnico del torneo? Partono in 48 e ne restano fuori appena 16: perfino l’Italia, se si fosse qualificata, avrebbe dovuto impegnarsi davvero per non superare almeno il girone.

Il calcio di chi comanda

Prima delle sfide dirette, il Mondiale sarà una passerella per il presidente della Fifa e il presidente degli States, uno a braccetto dell’altro dentro a un torneo sconfinato tragicamente nella politica, nei burrascosi rapporti fra i Paesi organizzatori e purtroppo nella guerra. Non è facile immaginare che tipo di calcio dovremo aspettarci prima degli ottavi. Nella prima fase, quella a gironi, con la matita blu si può sottolineare una sola partita, Norvegia-Francia (Haaland-Mbappé) del 26 giugno a Boston, con quella rossa Uruguay-Spagna del 27 giugno a Guadalajara (alle 4 del mattino italiano) e volendo Brasile-Marocco del 13 giugno a New York (inizio a mezzanotte). Alzi la mano chi metterà la sveglia alle 5 per collegarsi con San Francisco dove il 23 giugno si giocherà Giordania-Algeria. Ma questo è il Mondiale pensato da chi comanda per i voti e per i soldi. Il potere del calcio e non il calcio al potere.

Le sfavorite al Mondiale

È più rapido e più facile, pur mantenendo un margine di rischio, individuare chi tornerà subito a casa, invece di chi andrà avanti. Proviamoci. Girone A: Sudafrica e/o Repubblica Ceca. B: Qatar e/o Bosnia. C: Haiti. D: Australia. E: Curaçao. F: qui è più complicato, Olanda a parte, Giappone, Svezia e Tunisia hanno più o meno le stesso possibilità di uscire subito. G: Iran e/o Nuova Zelanda. H: Capo Verde. I: Iraq. J: Giordania. K: Congo e/o Uzbekistan (tifiamo Cannavaro, ma la qualificazione ai sedicesimi è un’impresa). L: Panama.

Le favorite al Mondiale

Come la Francia non c’è nessuno. Nemmeno il Brasile, nemmeno la Spagna, nemmeno l’Argentina che arriva nelle Americhe col titolo da difendere. Deschamps ha tutto, un portiere eccellente, una difesa robusta e da metà campo in su il meglio del meglio. Come spesso gli è accaduto, il momento più difficile sarà quello delle scelte. Era la più forte anche in Qatar, però la coppa è andata all’Argentina, che resta quasi sullo stesso livello dei Bleus, insieme al Brasile e alla Spagna. In queste quattro nazionali il tasso tecnico è spaventoso. Per fare un accenno storico, la Seleçao è la squadra che ha segnato di più in tutti i campionati del mondo: 237 gol. Vinicius è pronto ad aumentare la cifra. Se si parla di record, uno lo punta anche Leo Messi, quello di capocannoniere mondiale di tutti i tempi, oggi in testa c’è Klose con 16 gol, poi il brasiliano Ronaldo con 15, Gerd Müller con 14 e la Pulce, insieme al francese Fontaine, con 13. Ma attenzione anche a Mbappé, dietro a Messi di una sola rete. Sarà l’ultimo Mondiale di Leo, di Cristiano e di Modric, resteranno dolci ricordi dei mondiali (veri) che furono.