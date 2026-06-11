Mondiale da record, quanto vale il montepremi finale: gli incassi ad ogni passaggio del turno

Non c'è alcun dubbio, sarà un Mondiale da record . Almeno sotto il profilo economico, sarà un'edizione straordinaria quella organizzata quest'anno dalla FIFA di Gianni Infantino , pronta a mettere sul piatto un montepremi totale da 871 milioni di dollari . Quasi il doppio rispetto ai 440 milioni messi in palio in occasione di Qatar 2022. Ma quanto vale ogni singolo passaggio del turno? È tempo di scoprire le risorse che finiranno nelle casse delle 48 Federazioni partecipanti.

Mondiali 2026, quanto vale ogni passaggio del turno: i premi in palio

Il pass per la fase finale dei Mondiali 2026 ha già garantito ad ogni Federazione un tesoretto di 10 milioni di dollari, a cui si aggiungeranno 2,5 milioni destinati alla preparazione del torneo e un totale di 16 milioni stanziati per spese legate alle delegazioni e fondi collegati alla vendita dei biglietti. Poi, spazio al campo e ai risultati della fase a gironi. In questo caso, chi verrà eliminato, arrivando tra la 33ª e 48ª posizione, riceverà ugualmente 9 milioni di dollari. Le nazionali che si fermeranno ai sedicesimi di finale, invece, incasseranno 11 milioni ciascuna. 15 milioni per ogni selezione che terminerà la propria corsa Mondiale tra il 9° e il 16° posto, mentre chi perderà ai quarti avrà comunque diritto a 19 milioni di dollari.

Quanto vale la finale del Mondiale: cifra record per chi vince il torneo

Riflettori puntati sulle prime quattro, tra finale Mondiale e "finalina" per il terzo e quarto posto della competizione. Partiamo da coloro che si fermeranno in semifinale, a un passo dall'ultimo atto del torneo: la nazionale sconfitta nella finale per il terzo posto potrà incassare fino a 27 milioni di dollari, mentre la terza classificata ne riceverà 29. Per la finalista perdente, invece, sono previsti ben 33 milioni, mentre chi alzerà il trofeo al "MetLife Stadium" incasserà la bellezza di 50 milioni di dollari. Una cifra mai raggiunta prima per la vincitrice del Mondiale, che andrà a completare un montepremi totale di 871 milioni.