L'arbitro somalo escluso dai Mondiali arbitrerà la Supercoppa Uefa: la decisione di Ceferin su Omar Artan

Omar Artan arbitrerà la Supercoppa Uefa, Ceferin: "Il calcio unisce le persone"

Una storia che aveva gettato ancora più ombre sull'organizzazione dei Mondiali in America. E nel pieno delle polemiche è arrivata una gradita sorpresa: Omar Artan arbitrerà la prossima Supercoppa Uefa, che si disputerà il 12 agosto a Salisburgo tra i vincitori della Champions League, il PSG, e i vincitori dell'Europa League, l'Aston Villa. "Omar Artan è un arbitro giovane ma già esperto - le parole del presidente Uefa Aleksander Čeferin -, che si è distinto ai massimi livelli della Confederazione Africana di Calcio. Il calcio è fatto per unire le persone e la UEFA vuole mostrare il suo rispetto per Omar e per le sue straordinarie capacità arbitrali, che gli sono valse una nomina così prestigiosa. Sono grato al mio amico, il presidente della CAF Patrice Motsepe, per aver sostenuto con entusiasmo la nostra iniziativa”. E proprio il presidente CAF si è dimostrato entusiasta della decisione: "Questo è un grande onore per Omar Artan e per gli arbitri africani, ed è anche un eccellente esempio di come il calcio possa unire e aggregare persone provenienti dall'Africa, dall'Europa e da tutto il mondo". "La decisione di designare Artan come arbitro della Supercoppa UEFA - si legge nel comunicato ufficiale - è stata presa nell'ambito del Memorandum d'intesa (MoU) recentemente firmato tra UEFA e CAF per promuovere la cooperazione in molti settori, tra cui quello arbitrale. UEFA e CAF sono unite da un impegno condiviso per lo sviluppo del calcio a tutti i livelli e per la promozione dei valori fondamentali di unità, uguaglianza e non discriminazione".