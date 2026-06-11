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Antonelli risponde con amarezza sul Mondiale: "Non so chi vince, speravo nell'Italia..."

Il leader del campionato di F1 viene accolto nella conferenza stampa a Barcellona con una domanda particolare: "Sicuramente non lo vinceremo noi"
2 min
TagsKimi AntonelliMondialiItalia

Se dal lato del calcio c'è un'Italia triste e a pezzi, costretta per la terza volta consecutiva a guardare il Mondiale da casa, dal lato della Formula Uno c'è un'Italia che vince e sorprende. Il merito è di Andrea Kimi Antonelli, leader del campionato e reduce dalla sua quinta vittoria consecutiva in un circuito prestigioso come quello di Monte-Carlo. Due poli opposti, con il giovane pilota italiano (19 anni) che ha risposto con amarezza ad una domanda dei giornalisti sulla prossima Coppa del Mondo.

Antonelli ironico sui Mondiali: "Sicuro non vince l'Italia"

All'inizio della sua conferenza stampa prima del weekend di Barcellona, Antonelli è stato accolto con un'insolita richiesta fuori dalla F1. "No dai, non chiedermi dei Mondiali", la risposta di Kimi al giornalista Tom Clarkson, che ha però insistito chiedendo un pronostico al pilota Mercedes: "Chi vince? Sicuramente non noi - la risposta ironica e sconsolata -. Non lo so. Ci sono troppe squadre forti, sono un grande fan di Messi da quando giocava al Barcellona, ma penso che sarà una lotta molto serrata. L'Argentina è molto forte, la Spagna è molto forte, l'Inghilterra e la Germania anche. Non posso darti una risposta precisa. Io speravo di poterti dire l'Italia però...".

 

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