Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mondiale 2026, sarà il più inquinante della storia: i numeri shock

Un triste record negativo: le emissioni saranno di circa 7,8 milioni di tonnellate di CO₂
1 min
TagsMondiali

C’è un record che il Mondiale americano ha già battuto: sarà quello più inquinante della storia. Secondo la stima elaborata da Greenly, le emissioni saranno di circa 7,8 milioni di tonnellate di CO₂: si tratta di circa 2,1 volte il totale ufficiale di Qatar 2022. La questione più importante riguarda la struttura di queste emissioni.

I sette stadi a costo zero

Il Qatar ha costruito 7 stadi da zero, generando enormi emissioni legate alle infrastrutture. Il torneo partito ieri utilizzerà stadi pre esistenti, quindi le infrastrutture rappresentano solo il 3% del totale. Al contrario, gli spostamenti degli spettatori costituiscono circa l’87% dell’impronta di carbonio complessiva, poiché per partecipare i tifosi si recano in tre paesi sparsi per tutto il Nord America, e le distanze medie percorse sono notevolmente superiori rispetto a quelle in Qatar.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Ecco la notte più amaraLa cerimonia con Shakira e tanti vip

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS