Mondiale 2026, sarà il più inquinante della storia: i numeri shock
C’è un record che il Mondiale americano ha già battuto: sarà quello più inquinante della storia. Secondo la stima elaborata da Greenly, le emissioni saranno di circa 7,8 milioni di tonnellate di CO₂: si tratta di circa 2,1 volte il totale ufficiale di Qatar 2022. La questione più importante riguarda la struttura di queste emissioni.
I sette stadi a costo zero
Il Qatar ha costruito 7 stadi da zero, generando enormi emissioni legate alle infrastrutture. Il torneo partito ieri utilizzerà stadi pre esistenti, quindi le infrastrutture rappresentano solo il 3% del totale. Al contrario, gli spostamenti degli spettatori costituiscono circa l’87% dell’impronta di carbonio complessiva, poiché per partecipare i tifosi si recano in tre paesi sparsi per tutto il Nord America, e le distanze medie percorse sono notevolmente superiori rispetto a quelle in Qatar.